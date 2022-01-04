Общественная палата Якутии обсудила актуальный вопрос безнадзорных собак

3 января на площадке Общественной палаты Якутии представители власти, депутаты, правозащитники и общественники обсудили один из самых наболевших вопросов. Он касается ситуации с безнадзорными собаками. Круглый стол собрал 135 участников в формате видеоконференции.

Вел круглый стол председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев. В мероприятии приняли участие представители окружной администрации «Город Якутск», Департамента ветеринарии РС(Я), Государственного собрания (Ил Тумэн), Якутской городской Думы, Высшего Совета старейшин РС(Я), СВФУ им. М.К.Аммосова, благотворительных организаций, Общественной палаты города Якутска.

Круглый стол начался с минуты молчания по трагически погибшей от своры собак Сарданы Афанасьевны Слепцовой, доцента СВФУ, кандидата технических наук. Были сказаны слова глубокого соболезнования семье Слепцовых. Произошедшее не оставило равнодушным ни одного жителя Якутии.

Участники внимательно выслушали выступления заместителя мэра Якутска Егора Кардашевского, руководителя Департамента ветеринарии РС(Я) Петра Петрова, народных депутатов Андрея Находкина, Валерия Лютого и Михаила Эверстова, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Виктора Чернявского, Уполномоченного по правам человека в РС(Я) Сардану Гурьеву и др.

Заместитель главы Якутска Егор Кардашевский привел цифры: с начала 2021 года по 31 декабря 2021 года количество отловленных животных составило 2914 особей. Стерилизовано 1002 особи, кастрировано 861, маркировано 3197, вакцинировано 2251, возвращены в прежние места обитания 1433, возращены владельцам 92, пристроены к новым владельцам 845. Количество животных в приюте на 31 декабря 2021 года — 895 особей. С 1 по 2 января 2022 отловлено 64 животных без владельцев. С 29 ноября с территории Автодорожного округа отловлено 66 собак.

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева сообщила, что она сама и ее коллектив окажут посильную помощь семье погибшей Сарданы Слепцовой.

– Нахождение на улицах стай бродячих собак несёт угрозу жизни и здоровью граждан, – сказала Сардана Гурьева. – Я поставила вопросы организации работы по регулированию численности безнадзорных животных перед компетентными органами. Наши предложения я озвучила и на заседании Общественной палаты города Якутска 23 декабря 2021 года. На данном этапе с учётом особенностей нашего региона и возможного скрещивания собак с дикими животными необходимо рассмотреть на федеральном уровне вопрос передачи полномочий субъектам РФ по регулированию безнадзорных животных.

Член Общественной палаты РС(Я), доктор социологических наук Ульяна Винокурова уточнила, что «до введения в силу ФЗ-498 Якутия руководствовалась республиканским законом №426-II «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев», принятым 10 июля 2002 года. Закон учитывал региональные особенности, были введены понятия как «бродячие, одичавшие собаки», «пункты передержки безнадзорных животных», указан четкий перечень потенциально опасных пород собак, регулирование численности, полномочия органов местного самоуправления, порядок владения собаками, а также права и обязанности их владельцев».

Президент СВФУ Евгения Михайлова подчеркнула, что внимательно ознакомилась с ФЗ-498 и заметила его слабые стороны. К примеру, вызывает вопросы «возвращение собак в их среду обитания». Кроме того, заметила Евгения Исаевна, в Якутске никто не занимается методикой подсчета количества безнадзорных животных, проблемой роста популяции, миграцией собак.

За день до обсуждения на площадке Общественной палаты активистки женского форума «Подруги-Дьүөгэлэр», а их более 25 тысяч человек, направили обращение к Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с просьбой с вниманием отнестись к ситуации, сложившейся с безнадзорными животными в Якутии, и ввести изменения в ФЗ-498, в частности, дать возможность регионам самим регулировать численность брошенных собак.

После прений решено подготовить резолюцию с рекомендациями о внесении изменений, учитывающих региональные особенности Севера, в федеральный закон №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Резолюция будет направлена в Госдуму РФ, в Госсобрание (Ил Тумэн) и Правительства РС(Я).

– В ходе круглого стола поступило очень много предложений. Так, были озвучены предложения о необходимости обязательной регистрации домашних животных, создания методических рекомендаций по подсчету количества собак и методики определения их агрессивности, поднятия штрафов за самовыгул животных и другие. Законодательство обновляется, оно должно соответствовать требованиям времени. Сейчас приняты в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафе до 30 тысяч за брошенных питомцев. Проведение таких круглых столов будет способствовать улучшению законодательства для обеспечения безопасности граждан, — сказал председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.