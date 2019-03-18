Общественная палата Якутии: Не поддавайтесь на провокации!

Уважаемые жители многонациональной Республики Саха (Якутия)!

На днях в нашем городе произошло событие, которое всколыхнуло всю общественность республики и не оставило никого равнодушным. На сегодняшний день, подозреваемый в преступлении задержан, ведется следствие.

Преступления не имеют национальности, и оценка действий преступника, уверены, будет дана в рамках действующего законодательства. Общественная палата Республики Саха (Якутия) призывает не предпринимать необдуманных действий, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие во имя мира и согласия в нашем общем доме – Якутии.