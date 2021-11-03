Общественная палата Якутии на форуме «Сообщество»в Москве

В Москве сегодня начал работу итоговый форум «Сообщество». Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель Председателя Общественной палаты Якутии Лена Ефремова и член Общественной палаты Якутии Станислав Иванов приняли участие в работе круглого стола «Система общественных палат России как локомотив общественного наблюдения: итоги избирательной кампании 2021 года и дальнейшие перспективы».

В ходе круглого стола обсуждены вопросы развития цифровизации избирательных кампаний, использования сайта дистанционного электронного голосования, разработки рекомендательных мер в адрес субъектов Росссийской Федерации о компенсации расходов наблюдателей, предоставления выходных дней работодателями, введение наград для работников избирательных кампаний, наблюдателей, введение закона о распространении фейков, в том числе в период проведения выборов, и другие предложения.

«ЦИК РФ взял тренд на цифровизации проведения выборов и дальнейшей минимизации человеческих ресурсов. Наблюдатели должны разбираться не только в законодательстве по организации выборов, но и в технической документации», — отметил член ЦИК России Антон Лопатин.

Модератор площадки Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев выразил благодарность за работу в наблюдательных комиссиях Председателю Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилу Шмакову и Председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

Лена Ефремова: «Мы оправдаем доверие граждан!»

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Лена ЕФРЕМОВА:

— Целью проведения итогового форума «Сообщество» является обсуждение вопросов развития гражданского общества, подведение итогов региональных гражданских форумов нашей страны. В ходе пленарной сессии Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала о миссии членов Палаты:

«Общественная палата РФ видит свою миссию не просто в организации диалога с властью. Наша миссия еще и в том, чтобы результатом этого диалога были справедливые решения. Сейчас из-за пандемии очень многие — и малый, и средний бизнес, и представители некоммерческого сектора — в этой справедливости особенно остро нуждаются. Потому, сформулировав эту миссию, Общественная палата РФ рассчитывает на то, что мы все-таки оправдаем доверие граждан, а граждане действительно доверяют тем, кого они выдвинули в состав Общественной палаты через некоммерческие организации, через общественные палаты субъектов РФ.

Мы стараемся быть тем самым рупором, благодаря которому голос отдельного гражданина может быть услышан. Потому, конечно, наша функция обеспечить диалог — это не пустое слово, с этой задачей и Общественная палата России, и общественные палаты регионов успешно справляются!».

Миссию Общественной палаты России определяли ее члены определяли в работе проектного семинара в Сенеже. Мероприятия итогового форума «Сообщество» проводятся в очно-заочном формате.