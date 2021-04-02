Общественная палата РС(Я) поздравляет с Днем гражданского активиста

Сегодня, 2 апреля, республика отмечает главный праздник общества – День гражданского активиста, учрежденный в 2017 году. От имени Общественной палаты Республики Саха (Якутия) поздравляю вас с нашим общим праздником.

Особенно отрадно, что эта дата связана не только с пробуждением природы и началом долгожданной весны в Якутии, это напрямую связано с датой принятия первого закона «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» в 2011 году.

Во всех нормативных актах, начиная с Конституции Российской Федерации, субъектами правоотношений являются человек, общество и государство. Именно общество в этой тройке является связующим звеном между каждым из нас и государством. И это общество должно быть развитым. А развивают гражданское общество России именно вы, гражданские активисты.

Наши жители славятся своими неравнодушными, открытыми людьми – гражданами, которые посвящают свое личное время, силы и здоровье служению обществу.

Уверен, что поступательное развитие Республики Саха (Якутия) возможно только при условии диалога между органами муниципальной власти и обществом. Обществом, которое олицетворяют активные члены общественных организаций и движений. Они объединяют в своих рядах тысячи инициативных и энергичных горожан.

И сегодня в обществе есть не просто запрос на позитивные изменения. Горожане, активисты осуществляют их своими силами, своим умом, своими руками; подталкивают муниципальные власти к нужным и правильным для развития города решениям. И мы дорожим этим доверием и поддержкой.

Дорогие друзья!

Общественная палата Республики Саха (Якутия) будет продолжать политику стимулирования и поощрения социально ориентированных общественных организаций – через гранты, образовательные проекты, общественное признание и повышение статуса общественных организаций.

Сегодня гражданское общество в Якутске ведет равноправный, конструктивный диалог с органами муниципальной власти, предпринимательским сообществом, ставит и добивается решения насущных вопросов, организует и осуществляет контроль за деятельностью властей и хозяйствующих субъектов во всех сферах жизнедеятельности.

Благодаря вашей целенаправленной и активной работе, мероприятия будут проводиться не «для галочки», но будут наполнены значимым гуманистическим смыслом, духом дружбы, мира и доверия!

От имени Общественной палаты Республики Саха (Якутия) поздравляем вас с нашим общим праздником – Днем гражданского активиста. Желаем здоровья, сил, знаний и умений для реализации ваших проектов, нацеленных на изменение жизни в лучшую сторону!

С праздником, уважаемые общественники!

Председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия)

Алексей СЕРГУЧЕВ