Общественная палата приглашает на обсуждение

Общественная палата Республики Саха (Якутия) проводит общественное обсуждение первоначальных результатов выполнения Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Приглашаем на общественное обсуждение 24 октября 2019 года с 16 час. в актовом зале Общественной палаты РС(Я) № 401 по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 24.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).

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