22.10.2019
16:05
93
Общество
Общественная палата приглашает на обсуждение
Общественная палата Республики Саха (Якутия) проводит общественное обсуждение первоначальных результатов выполнения Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Приглашаем на общественное обсуждение 24 октября 2019 года с 16 час. в актовом зале Общественной палаты РС(Я) № 401 по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 24.
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.10.2019
30
22.10.2019
126
22.10.2019
70
22.10.2019
80
22.10.2019
76
22.10.2019
92
22.10.2019
96
22.10.2019
177
22.10.2019
116
22.10.2019
286
22.10.2019
392
22.10.2019
777
22.10.2019
782
22.10.2019
123
22.10.2019
260
22.10.2019
322
22.10.2019
138
22.10.2019
128
22.10.2019
121
22.10.2019
495
22.10.2019
173
22.10.2019
202
22.10.2019
1066
22.10.2019
207
22.10.2019
146
22.10.2019
96
22.10.2019
2125
22.10.2019
343
22.10.2019
973
22.10.2019
132
22.10.2019
293
22.10.2019
160
22.10.2019
323
22.10.2019
196
22.10.2019
253
22.10.2019
1564
22.10.2019
243
22.10.2019
1200
22.10.2019
1138
21.10.2019
536
21.10.2019
326
21.10.2019
610
21.10.2019
726
21.10.2019
223
21.10.2019
300
21.10.2019
304
21.10.2019
233
21.10.2019
295
21.10.2019
207
21.10.2019
192
21.10.2019
191
21.10.2019
204
21.10.2019
210
21.10.2019
205
21.10.2019
479
21.10.2019
198
21.10.2019
189
21.10.2019
190
21.10.2019
176
21.10.2019
301
ТОП НОВОСТИ
21.10.2019
16426
17.10.2019
11265
16.10.2019
9506
18.10.2019
9295
20.10.2019
6732
17.10.2019
6630
16.10.2019
6373
16.10.2019
5737
17.10.2019
5356
19.10.2019
4941