Общественная палата поздравляет с Днем матери в России

От имени Общественной палаты Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю с Днем матери в России!

Наши любимые матери дарят нам самое важное — жизнь! Наполняют ее заботой, любовью, теплом.

В эти непростые дни от матерей, бабушек, от наших сестер зависит многое как в нашей стране, так и в Якутии. Мы благодарим вас, дорогие матери, за терпение, за бессонные ночи и ваш героизм, который вы проявляете каждый день. Вы — олицетворение Родины-матери, у многих из вас сыновья, мужья, братья встали на защиту интересов нашей страны.

Хочу особо подчеркнуть роль матери в той ситуации, когда определенные силы пытаются разрушить традиционные семейные ценности. Мать – оплот семьи, ее хранитель, и велика ее роль не только в формировании человека, но и в становлении нации, в целостности всего государства.

Всего вам самого доброго, крепкого здоровья, семейного благополучия, долгой жизни!

Николай Бугаев, Председатель Общественной палаты Якутии