Общественная палата контролирует темп и качество восстановления Бясь-Кюёль

Члены Общественной палаты Якутии посетили село Бясь-Кюёль Горного района. Общественники своими глазами увидели ход возведения жилых и нежилых строений в пострадавшем от лесных пожаров многострадальном селе.

В Бясь-Кюёль отправились председатель Комиссии по строительному, транспортному комплексу и ЖКХ, Почетный строитель РФ Лариса Панькова, председатель Комиссии по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению Сергей Сюльский, его заместитель Сергей Анисимов и специалист аппарата Общественной палаты Алгыстаан Друзьянов.

Итак, что увидели члены Общественной палаты? Пострадавшая от пожара часть села строится и благоустраивается. На каждом объекте работает группа строителей под руководством бригадира. Всего трудятся 10 бригад. Коробки домов собраны, площадь каждого соответствует сгоревшему. Полным ходом ведутся отделочные и внутренние работы по благоустройству. Многие строения имеют санузлы с туалетами и ваннами, наружными септиками. Подведены газ и электричество. К каждому дому проложен оптоволоконный кабель, так что Интернет будет обеспечен. Проезжая часть внутрипоселковых улиц выровнена и покрыта щебенкой.

Как отметили члены Палаты, качество работ хорошее, что объясняется в первую очередь высоким контролем со стороны бригадиров, мастеров и самих жителей, которые ждут — не дождутся новоселья. Обеспеченность строительными материалами ведется без всяких нареканий. Как сказал общественникам глава наслега Роман Кононович Федоров, настроение на стройплощадках боевое, жильцы новеньких домов довольны темпами строительства.

Помимо жилых домов в селе построен новый коровник на 100 голов крупного рогатого скота. Он будет полностью механизированным: с автодойкой с современным молокосборником, уборкой навоза. Появится автопоилка для животных. Коровник возводится из сэндвич-панелей на металлокаркасной основе, продумана система вентиляции. Бригада обещает завершить строительство такого нужного объекта по графику.

Члены Общественной палаты не остановятся на увиденном. Следующую проверку планируют провести уже с наступлением настоящего якутского мороза — в декабре и убедиться, что дома удобны для проживания и держат тепло. В первую очередь услышать от самих бясь-кюёльцев, каково качество строительства и утепления.