Общественная палата г. Якутска выявила серьезные нарушения в Старом городе

19 мая Общественная палата города Якутска провела осмотр санитарного состояния Центрального округа столицы совместно с Административной комиссией г. Якутска. Также общественники осмотрели одну из несанкционированных свалок в Строительном округе.



Члены Общественной палаты г. Якутска осмотрели район Старого города и обратили внимание, что не все развлекательные заведения и точки общепита туристического центра столицы занимаются уборкой прилегающих территорий и проводят ремонт и мойку фасадов своих зданий. Председатель Общественной палаты г. Якутска Андрей Высоких подчеркнул, что неоднократно обращался к предпринимателям, осуществляющим деятельность в Старом городе, с просьбой поддерживать санитарное состояние фасадов и прилегающих площадок.



Далее общественники осмотрели одну из несанкционированных свалок Строительного округа. Представитель Управления Строительного округа сообщила, что вывоз таких свалок проводится регулярно, но они продолжают появляться на том же месте.



«Проблема в том, что нужна четкая доказательная база, что именно данный гражданин выбросил мусор на несанкционированной свалке. Нарушители приезжают и вываливают мусор по ночам, скрывают номера машины», — рассказала представитель ТОУ.

Необходимо повышать ответственность горожан, чтобы они достигли понимания, что мусорят они в своем городе, где проживают они сами, их семьи. Члены Общественной палаты г. Якутска призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о несанкционированных свалках и о местах, где постоянно скапливается мусор, на почту opykt@mail.ru.



«Мы предлагаем Окружной администрации поощрять горожан, которые самостоятельно занимаются вывозом мусора с прилегающих к их домам территорий и даже вывозом несанкционированных свалок», — прокомментировал по итогам объезда председатель Общественной палаты г. Якутска Андрей Высоких.