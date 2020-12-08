Общественная организация Якутии награждена памятной медалью

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках мероприятий Года Памяти и Славы в Российской Федерации Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Якутии награждена памятной медалью российского организационного комитета «Победа» «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как рассказал председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) Вильям Иванов, памятная медаль, подписанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является показателем высокой оценки деятельности Республиканской общественной организации.

«Наша Общественная организация объединяет районные советы ветеранов, ведомственные советы ветеранов органов внутренних дел, прокуратуры, мировых судей, ветеранские организации работников здравоохранения, образования, промышленных предприятий, то есть мы являемся коллегиальным органом. Поэтому памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы воспринимаем как показатель высокой оценки деятельности всего общественного и гражданского института Республики Саха (Якутия), чем мы очень гордимся», — поделился своей радостью Вильям Очирович.

Основной целью деятельности Республиканской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов является патриотическое воспитание граждан и защита социальных прав и интересов ветеранов. Общественная организация под руководством Вильяма Иванова активно сотрудничает с профильными министерствами и ведомствами республики, территориальными органами федеральных структур, общественными патриотическими организациями, органами местного самоуправления, депутатским корпусом районных советов и Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Общественная организация дважды становилась победителем конкурса грантов Президента РФ, Главы РС (Я), Фонда Тимченко, ежегодно становится обладателем гранта министерств республики.

В год 75-летия Великой Победы Республиканская Общественная организация провела большую работу по сохранению и восстановлению имён погибших на фронтах Великой Отечественной войны воинов-якутян, числящихся в списках пропавших без вести. На днях гильза-медальон пропавшего в 1942 году воина-якутянина, призванного на фронт в 1941 году из колхоза «Сулус» с. Танда Усть-Алданского улуса, будет передана представителям района.

«И таких счастливых случаев, когда поисковые отряды находят места захоронения якутян, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, очень много. Наши прадеды, деды и отцы принимали участие в боях под Сталинградом, на Курской дуге, прорывали блокаду Ленинграда, участвовали во взятии Берлина. Поэтому мы все эти памятные даты в ознаменование побед советских войск, которые сыграли решающую роль в истории государства, передаём нашему подрастающему поколению, доводим до каждого школьника», — отмечает Вильям Иванов.

Патриотическая работа в районах республики ведётся наиболее слаженно и системно, когда деятельность совета ветеранов поддерживается на уровне руководства муниципального образования, когда совет тесно взаимодействует с управлениями социальной защиты населения, молодёжи, культуры и спорта, а также добровольческими и патриотическими общественными организациями.

В этом году все муниципальные районы республики, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, достойно провели мероприятия по празднованию 75-летия Победы, мероприятия Года Памяти и Славы в Российской Федерации и Года патриотизма в Республике Саха (Якутия): сняты документальные фильмы и хроники, изданы книги, восстановлены и реконструированы памятники и обелиски. Данная работа продолжится и в следующем году, сообщил Вильям Иванов.