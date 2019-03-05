Общереспубликанский день приема граждан пройдет в Якутии

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 17.01.2019 № 16-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 2017 г. № 307-РГ «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан» 06 марта 2019 г. проводится Общереспубликанский день приема граждан с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени во всех министерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия) и органах местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

Государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов проводят личный прием заявителей, и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае, если не обеспечена возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после Общереспубликанского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после Общереспубликанского дня приема граждан.