Общедомовые счетчики исключат из перечня капитального ремонта

SakhaLife.ru.

Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов теперь не будет ограничен трехлетним сроком утверждения. Соответствующие поправки в закон Республики Саха (Якутия) об организации капитального ремонта многоквартирных домов приняты в первом и окончательном чтении на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Ранее изменение размера предельной стоимости принималось раз в три года с ежегодной индексацией. Теперь предельная стоимость работ по капремонту будет устанавливаться по решению правительства РС (Я) по мере необходимости.

Данные поправки позволят повысить качество проводимых ремонтных работ в домах.

Сегодня одной из основных проблем по реализации региональной программы капремонта — не соответствие фактической стоимости работ к действующему размеру предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту.

Некоторые виды работ требуют значительных вложений, которые превышают размер предельной стоимости, что препятствует проведению капитального ремонта домов.

Также законопроектом предлагается исключить из перечня работ по капитальному ремонту установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления, установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления электрической энергии. Данные изменения связаны с тем, что обязанность за оснащение приборами учета многоквартирных домов несут сетевые организации и гарантирующие поставщики.

Внесение поправок является законодательной инициативой главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).