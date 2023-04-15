Обрыв провода в Якутск устранили

В 15:45 ч. энергетики Центрального района электрических сетей восстановили электроснабжение потребителей, проживающих в Якутске по улице Беринга. Напомним, что отключение воздушной линии 0,4 кВ, идущей от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Бойлерная ТЭЦ» и питающейся с подстанции «Северная» произошло сегодня утром в 10:58 ч. по вине водителя самосвала, порвавшего провод и скрывшегося с места происшествия.

Фото: архив Sakhalife Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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