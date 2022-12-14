Обряд одевания якутской невесты XVII-XIX вв. представят в Москве

Мастера из Якутии представят обряд одевания якутской невесты XVII-XIX вв. в Москве

15 декабря в рамках выставочного проекта «В поисках народного искусства» Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» состоится уникальный показ одевания якутской невесты.

Традиционная одежда народа саха является культурным наследием, связанным с обрядами и верованием того или иного периода. Человек саха интуитивно осознавал своё место в мироздании, поэтому материальный мир имел много знаковой символики — своеобразный декор, определённую цветовую гамму и много украшений, соответствующих мировоззренческому взгляду.

В обрядовой культуре народа все элементы одежды выступали в качестве своеобразного прикрытия от непознанных сил природы. Обряд одевания якутской невесты всегда остаётся процессом значимым, волнительным и проводится в строгом ритуале. Вся одежда невесты во всех ритуальных действиях, во время всего свадебного церемониала сохраняла свою древнейшую магическую функцию.

Обрядовый показ состоится в четверг 15 декабря в 17.00 часов в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно».

На выставке «В поисках народного искусства» в зале №10 будет выставлена экспозиция «Якутская невеста», рассказывающая о работе современных мастеров Якутии по реконструкции одежды, конского убранства, музыкальных инструментов и традиционных предметов обихода из натуральных материалов. В 16.00 часов состоится специальная экскурсия.

Всех гостей и жителей города Москвы приглашаем прикоснуться к культурному наследию, обрядам и верованиям народа саха.



