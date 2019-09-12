Обрушение в жилом доме в центре Якутска — резонанс

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратурой г. Якутска организована проверка по факту частичного обвала пола в подъезде многоквартирного дома № 34 по пр. Ленина г. Якутска.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе в части надлежащего выполнения технического обслуживания общего имущества управляющей организацией.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.