Обрушение в жилом доме в центре Якутска – новые подробности ЧП

12 сентября в 15:00 часов состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» (КЧС), под руководством временно исполняющего обязанности главы города Максима Трофимова, по поводу обрушения пола в доме по адресу пр. Ленина, 34.

«Хочу поблагодарить бдительного горожанина, который позвонил на номер ЕДДС и сообщил об этом происшествии. К счастью, угрозы жизни людей не было, тем не менее жильцы своевременно эвакуированы из квартир. Сегодня в обед выехали на место происшествия с комиссией, провели визуальный осмотр. Провалился пол в тамбуре на 1 этаже в 1 подъезде, площадь обрушения около 6 кв. м», — прокомментировал временно исполняющий обязанности главы города, председатель КЧС, Максим Трофимов.

Представитель УК «ЖКХ Губинский» сообщил, что в 2016 году проводились ремонтные работы — укрепление стен и части фундамента, во время которых были обнаружены и устранены протечки канализационных систем. Всего в 2-подъездном доме 18 квартир из них шесть — нежилые помещения.

Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) рекомендована установка на стенах «маячков», по которым будет производиться наблюдение за состоянием дома. Запланирована сплошная проверка на предмет несанкционированных перепланировок в квартирах.

Представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) проинформировал, что в 2021-22 годах запланирован комплексный ремонт дома – фундамента, стен, кровли и инженерных сетей.

Согласно решению КЧС, необходимо провести обследование общего состояния дома с изучением фундамента. Управляющей компании УК «ЖКХ Губинский» дано поручение составить акт о состоянии конструктивных элементов дома. Также Трофимов дал поручение МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и МКУ «Главстрой» составить смету ремонтных работ.

«В ближайшее время управляющей компании установит временные мостки и ограждения. По неотложным ремонтно-восстановительным работам вопрос будет решен совместно с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)»,-отметил начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска Виталий Бобинов.

Максим Трофимов подчеркнул, что в случае необходимости неотложного ремонта, работы должны осуществляться за счет средств Фонда капремонта РС(Я). Действующее постановление правительства республики №32 от 14 февраля 2018 г. позволяет такие меры в подобных ситуациях.

По имеющимся данным, в 1-м подъезде проживает 9 человек, пять из девяти квартир переведены в нежилые помещения. Жильцам на время проведения ремонтных работ рекомендовано ограничить время пребывания в доме.