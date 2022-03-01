Обрушение на шахте «Денисовская». Есть пострадавшие

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы на шахте «Денисовская».

По предварительным данным, травмированы три человека, которым оказана медицинская помощь.

Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Угрозы их жизни не имеется.

Согласно данным следствия, незадолго до происшествия в районе был зафиксирован поземный толчок земной коры.

На место происшествия выезжал следователь регионального СК, который провел осмотр, опросы, организовал иные первоначальные проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС (Я).

Напомним, что шахта «Денисовская» находится в Нерюнгринском районе, принадлежит компании «Колмар».