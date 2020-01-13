Обрезание Господне 14 января — святая реликвия «Крайняя плоть Иисуса Христа»

14 января православные христиане отмечают праздник Обрезание Господне.

На восьмой день после своего рождения Иисус Христос по ветхозаветному закону принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками.

Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. На восьмой день после рождения младенец Иисус, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех еврейских младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцем Авраамом и еврейским народом.

При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), возвещённое Архангелом Гавриилом ещё в день Благовещения Пресвятой Деве Марии.

Праздник Обрезания Господня напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым»

Господский праздник, соединяется с памятью святителя Василия Великого. При соединении этих двух служб предпочтение отдаётся службе свт. Василия Великого.

В апокрифическом Арабском евангелии старуха-еврейка из Иерусалима, пришедшая принять роды Христа, совершает и обрезание, забирая Священный Препуций либо (как оговаривает автор) пуповину.

Первые сведения о священном препуции как реликвии начали появляться в Средние века. 25 декабря 800 года Карл Великий якобы передал священный препуций Римскому папе Льву III. Карл Великий, вероятней всего, получил реликвию от императрицы Елены.

Препуций был выкраден из Рима во время разграбления в 1527 году, после чего он якобы был снова найден в 1557 году в тюремной камере, в которой находился один из солдат, участвовавших в разграблении. Вплоть до 1983 года препуций хранился в посёлке Кальката, до тех пор пока его не выкрал местный священник.