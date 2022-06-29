В Якутске 1 июля стартуют II Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science Games-2022». Организаторами игр являются правительство Республики Саха (Якутия), министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Малая академия наук Республики Саха (Якутия), Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет.

Глава Якутии Айсен Николаев: «Подготовка кадров для научно-технологического развития страны должна начинаться с раннего возраста, со школьной скамьи, и Международные интеллектуальные игры создают для этого базовые условия».



В этом году в МИИ-2022 примут участие более 690 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов из 13 стран и 14 регионов России. Нововведением МИИ-2022 станет очно-дистанционный формат, который позволит охватить всех желающих принять участие в играх школьников. Основная цель проведения Игр — создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, учёных, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий.

2 и 4 июля в рамках II Международных интеллектуальных игр Институт развития образования и повышения квалификации имени Донского С.Н.- II проводит Образовательный салон «Территория успеха» для совершенствования профессиональных компетенций учителей и научных наставников участников Игр в области формирования и развития проектных и исследовательских умений обучающихся, котоый будет посвящен 100-летию Якутской АССР. Программа мероприятия очень интересная, поскольку она начинается с актовых лекций, которые проведут известные в научном сообществе ученые — Михаил Михайлович Черосов, Владимир Анатольевич Егоров, Александр Владимирович Леонтович, Алексей Сергеевич Обухов, Иван Алексеевич Смирнов, Александр Юрьевич Пименов и Айрат Равилевич Идрисов. Далее состоится экспертный диалог по трем площадкам: «Повышение уровня метапредметных результатов образования при реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников и подходы к их диагностике», «Исследовательская деятельность в начальной школе», «Проблемы формирования экологической культуры у обучающихся.

Кроме того, программа Образовательного салона включает в себя различные мастер-классы от лекторов, учителей, преподавателей — от этапа проектирования ученических исследований до опыта организации исследовательской деятельности школьников.

«Одним из основных мероприятий салона является и научно-методический семинар «Российский и международный опыт работы с одаренными детьми», — комментирует Ньургун Павлов, директор Института развития образования и повышения квалификации имени Донского С.Н.-II. .

МИИ-2022 пройдут при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Росмолодежи, Российской академии наук, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, МИЛСЕТ Восток, Межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив, Центра педагогического мастерства.