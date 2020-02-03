В рамках январского совещания работников образования в Институте развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II с 20 по 25 января прошли проблемные курсы по теме: «Образовательное законодательство и его практикоприменение в образовательном процессе» для заместителей директоров учебно-воспитательной работы образовательных организаций. Надо отметить, что такая злободневная тема затрагивается нечасто, поэтому вызвала большой интерес слушателей.

На данные курсы приехали представители Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Намского, Оймяконского, Чурапчинского улусов и г. Якутска. Были представлены все типы образовательных организаций, в том числе дошкольные и коммерческие учреждения.

В ходе курсов мы прослушали содержательные лекции сотрудников института СИДОРОВОЙ Е.Г., ЯКОВЛЕВОЙ Е.Н., ЕРШОВОЙ Н.В., а также лекторов ШАРИНОЙ С.В., ФЕДОРОВОЙ А.Н. На курсах была организована доброжелательная обстановка в восприятии и освоении содержания лекций, дана возможность участия в дискуссиях в разрешении проблемных ситуаций, а также в решении различных управленческих задач. В практической части перед нами были поставлены разнообразные ситуации и мы, со своей стороны, основываясь на нормативные акты, смогли их разрешить. Например, как правильно оформить на работу человека, не имеющего педагогического образования, при этом именно какими документами мы должны руководствоваться при принятии его на работу. Таких интересных моментов было много, ведь деятельность образовательного учреждения охватывает много сфер. Хочется отметить, что мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, что дает возможность оценить уровень преподавания.

Особо хочется подчеркнуть лекции с практической направленностью Сидоровой Е.Г. Она, как опытный преподаватель и управленец, сложные теоретические темы по проблемам образования и трудовых отношений преподнесла в доступной интересной форме. Помогла разобраться в различных нюансах юридических вопросов: по темам аттестации педагогических и иных работников, приема на педагогическую работу в соответствии с требованиями, правильной формулировке различных приказов и их составлении и т.д. Мы усвоили, что содержание приказа руководителя имеет важное значение и в получении социальных гарантий работниками.

Хочется также отметить высокий уровень организации занятий Шариной С.В., профессионального специалиста в области управления образованием и контрольно-надзорной деятельности. Ее анализ образовательной программы основного общего образования был со ссылками на законодательство и нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ. Все это поможет нам расширить горизонты в осуществлении нормативного обеспечения содержания образования.

В последний день курсов были проведены рефлексия, правовой консалтинг. Слушатели выразили благодарность за организацию содержательных курсов именно по такой теме, так как был затронут важный вопрос: нормативно-правовая база организации образовательного процесса именно с точки зрения правового обеспечения. Одним из пожеланий слушателей было: проводить курсы в таком же ракурсе, с такой же тематикой и для работников, специалистов управлений образования, чтобы не было расхождений в управлении системой образования на уровне улуса. По мнению слушателей, формат курсов очень удачный и такие курсы нужно проводить часто, так как руководители иногда «застревают» в школьном быту, а такие лекции пробуждают новый взгляд на образование, на текущую школьную жизнь, на личностный рост самого руководителя.

Спасибо всем работникам ИРО и ПК за организацию курсов на высоком уровне. Благодаря вашей помощи мы повысили свой профессиональный уровень, что обязательно положительно скажется на качестве нашей работы, на качество образования в целом.

Слепцова Н.Г.,

директор МБОУ «Намская НОШ им. И.Д. Винокурова – Чаҕылҕан»