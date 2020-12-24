Образование в Якутии престижно!

Нифонтов Константин Револьевич, кандидат ветеринарных наук, доцент, начальник научно-исследовательской части Арктического государственного агротехнологического университета:

«Ил Дархан в своем ежегодном послании сказал о необходимости усиления проектного офиса научно-образовательного центра «Север», а также сотрудничества с регионами Дальнего Востока и индустриальными партнерами. Для реализации поставленных задач необходимо выяснить, в каких технологиях нуждаются сами индустриальные партнеры и тогда НОЦ «Север» сможет стать научно–образовательным центром мирового уровня.

Возобновление бюджетного финансирования в рамках Государственной программы научно–технологического развития республики до 2025 года в 2021 году на научные исследования в размере 200 млн. рублей необходимый и важный шаг, и эти меры поддержки можно направить на инфраструктурное развитие региональных вузов и развитие их социальной, научно-лабораторной базы. Создание комфортных условий в региональных вузах позволит якутским студентам не уезжать в столичные вузы, а иностранные студенты будут заинтересованы в получения образования в нашем регионе».