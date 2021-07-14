Образован Совет при главе Якутии по благополучию и устойчивому развитию

Для повышения качества жизни населения и обеспечения развития в Якутии образован Совет при главе региона по благополучию и устойчивому развитию. Соответствующий указ Айсен Николаев подписал сегодня.

Согласно документу, Совет при главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию является экспертным совещательным и консультативным органом, созданным в целях координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления республики, учреждений, организаций и предприятий по вопросам повышения уровня благополучия населения и обеспечения устойчивого развития.

По мнению главы Совет, в состав которого также вошли авторитетные эксперты с мировым именем, призван выработать путь устойчивого развития, учитывающий климатические, географические, демографические и культурные особенности северного региона. «Мы надеемся, что выработанные подходы, наши эффективные проекты могут быть масштабированы в северных, арктических регионах всего мира, где исходные условия жизни сопоставимы с нашими», – сказал Айсен Николаев, комментируя решение о создании Совета.

Совет будет готовить предложения по вопросам укрепления общественного здоровья, создания условий для здорового образа жизни и благополучия человека в условиях Крайнего Севера и Арктики. Также среди задач – подготовка предложений по пространственной системе расселения и созданию инфраструктуры северных городов и сельских территорий, сохранению и рациональному использованию экосистем в условиях изменения климата и его последствий, сохранению культурно-языкового многообразия.

Совет будет разрабатывать и продвигать проекты по обеспечению благополучия и социально-экономического роста в условиях Крайнего Севера и Арктики для дальнейшего межрегионального и международного масштабирования, а также научно-исследовательские проекты по изучению вопросов обеспечения устойчивого развития не только Якутии, но и регионов Дальнего Востока и Арктической зоны страны.

Кроме того, Совет будет готовить ежегодный Доклад об уровне благополучия населения и деятельности в области устойчивого развития Республики Саха (Якутия).

Указом глава определил состав Совета, который он возглавит сам. Заместителями председателя Совета определены председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев.

В состав Совета включены представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти и местного самоуправления республики, учреждений, организаций реального сектора экономики, общественных объединений и научного сообщества. Члены совета распределены по следующим подгруппам: «Укрепление общественного здоровья, создание условий для здорового образа жизни и благополучия человека в условиях Крайнего Севера и Арктики», «Пространственная система расселения и создание устойчивой инфраструктуры северных городов и сельских территорий», «Сохранение и рациональное использование экосистем в условиях изменения климата и его последствий», «Развитие всеохватной доступной системы непрерывного образования для содействия полной занятости и повышению доходов граждан, устойчивому экономическому росту Республики Саха (Якутия)», «Сохранение культурно-языкового многообразия для обеспечения благополучия и устойчивости развития сообществ коренных народов Республики Саха (Якутия)».

Подробно с текстом указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14 июля 2021 года № 1972 «О Совете при Главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию» можно ознакомиться здесь.