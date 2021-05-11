Образ Александра Невского в культуре обсудят в Якутске

12 мая на платформе ZOOM состоится онлайн-беседа «Образ Александра Невского в истории, культуре и искусстве России», в которой примут участие профессора и преподаватели Якутской духовной семинарии, Северо-Восточного федерального университета, ИГИиПМНС СО РАН: Виталий Беликов, Виктор Михайлов, Андриан Борисов, Наталья Радченко, Саргылана Никифорова, Татьяна Павлова-Борисова.

12 мая в рамках XX Республиканского пасхального фестиваля искусств “Золотые купола” открывается новый проект “Культурологические встречи”, который призван объединить на одной платформе представителей Якутской Епархии, а также ведущих культурологов, философов, историков, профессоров и преподавателей СВФУ, вузов культуры и искусства в обсуждении насущных вопросов российской истории, отечественной культуры, вопросов духовного развития, становления культурологических знаний.

Автор проекта – Т.В. Павлова-Борисова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ.

Первые “Культурологические встречи” приурочены к 800-летию святого, князя Александра Невского, к 130-летию классика русской музыки, известного композитора Сергея Прокофьева и пройдут в онлайн-формате в Национальной библиотеке РС(Я).

13 мая на сайте Национальной библиотеки РС(Я) будет опубликована виртуальная выставка о новгородском князе и полководце Александре Невском.

Дата: 12 мая 2021 г.

Время: 15:00 ч.

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