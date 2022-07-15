Обратной дороги нет — пенсионного фонда больше не будет

Президент РФ подписал об этом указ. Об этом сообщает PrimaMedia. Новости России.

Принято окончательное решение по поводу создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. Таким образом, ПФР и ФСС объединят. Соответствующий указ уже подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

С документом можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Что это дает обычным гражданам? Избавит их от бумажной волокиты, а также россияне смогут получать увеличенные пенсии, поскольку оптимизация расходов после объединения двух фондов пойдет именно на увеличение пенсионных выплат.

Начнет работу новый фонд с 1 января следующего года. Но для полноценной работы в полном режиме понадобится еще года два.





