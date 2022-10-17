Обращения якутян на горячую линию 122 рассматриваются в индивидуальном порядке

На «горячую линию» 122 продолжают поступать вопросы о частичной мобилизации. Больше всего обращений поступило с просьбой разъяснить критерии отсрочки от мобилизации. Также для якутян актуальными являются вопросы оказания мер поддержки членам семей военнослужащих, предоставления брони от предприятий. Об этом сообщила руководитель колл-центра 122 Мария Винокурова.

В соответствии с федеральным законом предприятия, которые имеют основания для бронирования (мобилизационные задания), организуют отсрочку сотрудникам самостоятельно. Работу по воинскому учету и бронированию граждан в запасе ведут кадровые службы организаций. «Бронь закрепляется именно за должностью, а не за человеком. Не все должности военно-учетные специальности подлежат бронированию. Также при бронировании учитываются возрастные ограничения. При оформлении бронирования военкомат выдаёт сотрудникам удостоверения. Справка, выданная мобилизованному, это не бронь, а информация о том, что должность подпадает под бронирование», – пояснила Мария Винокурова.

Также поступают вопросы о взыскании задолженности по кредитам со счетов мобилизованных граждан, например, за покупку телефона. В таком случае гражданин может подать заявление о приостановлении исполнительных производств на призывном пункте военкомата. Если гражданин уже мобилизован, то заявление о приостановлении исполнительного производства могут написать близкие родственники непосредственно в отделах органов принудительного исполнения, где ведется исполнительное производство.

Все обращения граждан рассматриваются оперативно в индивидуальном порядке. Поступившие сообщения отрабатываются ответственными сотрудниками органов исполнительной власти республики. Сообщения об ошибочной мобилизации направляются в Оперативную группу Регионального штаба частичной мобилизации.

При необходимости граждане получают психологическую помощь, им оказывают юридическую консультацию. Консультирование граждан ведут сотрудники Центра «Мой бизнес», Многофункционального центра «Мои документы», Центра занятости населения, профессиональные психологи.

Напоминаем, что Колл-центр работает с 23 сентября круглосуточно. Граждане могут обратиться на горячую линию «122»:

— 122 – добавочная кнопка 1 – по вопросам частичной мобилизации (звонки принимаются круглосуточно);

— 122 – добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 1 — по вопросам волонтёрской помощи семьям мобилизованных и контрактников-добровольцев (звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов);

— 122 – добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 2 — по вопросам психологической поддержки (звонки принимаются круглосуточно).