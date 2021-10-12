Обращение учеников Сергея Зверева — Кыыл Уола

Родившийся в глубине якутской тайги, на Сунтарской земле Олонхо Сергей Афанасьевич Зверев считается ниспосланным с высших богов. Он – писатель и деятель искусств, артист и деятель культуры. Создатель фольклорной музыки и вдохновенный поэт. Основатель сценических танцев и обворожительный певец, выдающийся сказитель и тойуксут, создатель и исполнитель олонхо, носитель и пропагандист якутского фольклора. Он создал более 30-ти разных сценических танцев, сотканных из якутского фольклора с современным национальным и общественным содержанием.

Его танцы определили дальнейшее развитие якутского национального сценического танца. Вершиной его хореографического творчества является танец «ОҺуор» (“Узоры”).

Он создал в Сунтаре первый фольклорный ансамбль, обучал сельскую молодежь такому сложному искусству как сценические танцы и балет, якутскому народному пению тойук.

В 1957 году 17 участников ансамбля приняли участие на VI-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Здесь впервые москвичи и гости столицы увидели танец «Узоры» и были покорены якутским танцем.

Талантливый руководитель долго работал с ансамблем, успешно выступавшим на сценах городов Якутск, Москва, Иркутск.

Мы, старшее поколение участников ансамбля Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола, проживающие в Сунтарском улусе, не смогли остаться в стороне, узнав о присоединении Национального театра танца РС(Я) имени С.А.Зверева-Кыыл Уола к Государственному театру эстрады РС(Я) имени Ю.Е.Платонова. Театр танца достойно носит имя основоположника якутской сценической танцевальной культуры, народного певца С.А.Зверева-Кыыл Уола, сохраняя и развивая национально-фольклорные традиции танца якутов. На протяжении многих лет театр представляет якутскую традиционную культуру на самом высоком уровне, является визитной карточкой Якутии. Здесь плодотворно работают профессионалы своего дела, талантливые артисты. При театре создан оркестр национальных инструментов, работают этногруппа «Айар Кут» и ансамбль якутских самобытных инструментов «Кыл Саха». Сегодня национальный театр танца востребован и любим. Мы благодарны коллективу театра в увековечивании и пропаганде Великого сына народа саха С.А.Зверева-Кыыл Уола, нашего Великого учителя, руководителя.

Объединение двух театров сотрет имя легендарного сказителя, приведет к невосполнимой утрате традиционных ценностей. Должна быть национальная гордость. И гордостью этой является наш Национальный театр танца Якутии им. Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола. Цитируем слова известного журналиста Василия Меркурьева: «Пока существует якутское слово, пока есть слова «культура» и «искусство» имя Зверева будет звучат вечно».

С уважением ветераны ансамбля С.А.Зверева: М.А.Акимова, Е.И.Трофимова, К.М.Кривошапкина, З.И.Саввинов, М.Ф.Сидорова, В.Г.Семенова. А.П.Иванов, Е.И.Павлова, Л.Н.Исаева.