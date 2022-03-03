03.03.2022
16:12
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Общество

Обращение участника военной операции в Сирии к молодежи Якутии

Телеграмм-канал Балабкина Brief Z разместил видео с обращением участника военной операции в Сирии Кирилла Каратаева к молодежи республики.

Фото: Балабкина Brief Z
Источник: Балабкина Brief Z
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