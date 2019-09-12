Обращение полиции к якутянам по поводу ЖНК «НОВЫЙ ДОМ»

В связи с расследованием уголовного дела в сфере долевого строительства, СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУ МВД РОССИИ «Якутское» обращается к гражданам, заключившим договора на строительство жилых домов с ЖНК «НОВЫЙ ДОМ» по объектам, расположенным по адресам: г.Якутск ул. К.Цеткин, 14; ул. Л.Чайкиной,5; ул.Неустроева, 32. Вам необходимо обратиться в Следственное управление МУ МВД России «Якутское» по адресу: г.Якутск, ул.Якутская 2, кабинет 209. Тел.: 45-44-49. Для реализации и защиты своих прав.

Источник: Пресс-служба МУ МВД РФ "Якутское"

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх