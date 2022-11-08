Обращение мобилизованных приморцев к губернатору Кожемяко оказалось ложным?

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видеообращение морпехов 155-й бригады, участвующих в боях за Павловку. На видео бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда «Тигр» из Приморья успокаивают земляков после вызвавшего накануне резонанс письма о больших потерях среди приморцев, сообщает тгк ТАСС.

«Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас все беспокоитесь. Информация идет о тяжелых потерях в боях за Павловку. Да, в Павловке дела тяжелые, бои идут тяжелые, идут потери, идут убитые, раненые. Но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу. Продвигаемся потихоньку, может не так быстро как хотелось бы, но идем вперед. Успехи есть», — говорит на одной из видеозаписей боец 155-й бригады.

В мессенджерах и социальных сетях было распространено якобы обращение бойцов бригады к губернатору Приморского края. В нем сообщалось о больших потерях личного состава и техники при наступлении на населенный пункт Павловка во время специальной военной операции. После публикации текста письма Кожемяко обратился в военную прокуратуру для проверки изложенных сведений.

Ранее Минобороны РФ опровергло информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой. В ходе проведенного анализа установлено, что военнослужащие, о которых идет речь в фейковых материалах, в настоящее время выполняют задачи в зоне СВО.