Обращение коллектива спецучреждения

НАКАНУНЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ СОСНОВКИ

Сегодня подопечные и коллектив «Вилюйского специализированного дома социального обслуживания престарелых и инвалидов им. Кэтти Марсден» живут в волнительном ожидании открытия нового спального корпуса, которое состоится 20 июля 2021 года.

Новое здание, рассчитанное на 150 койко/мест, вводится по федеральному национальному проекту «Демография». В настоящее время на попечении учреждения находится 100 получателей социальных услуг. На период подготовки к переезду 66 человек временно размещены в общежитии Вилюйского техникума «Дабаан», 15 человек находится в ГБУ РС (Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов» в г. Якутске, 10 – в психоневрологическом диспансере г. Вилюйска, 9 подопечных находятся в отпусках по месту проживания.

СПРАВКА

Профильным направлением деятельности ГБУ РС (Я) «ВСДСОПИ им. Кэтти Марсден» является оказание комплексной реабилитационной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении в объемах, устанавливаемых государственным заданием; оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде; социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга; социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; осуществление социально-правовой защиты, направленных на оказание помощи в получении бесплатных юридических услуг, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. В феврале 2020 года руководителем проекта назначен министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Куратор проекта – заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Обращение коллектива Вилюйского специализированного дома социального обслуживания престарелых и инвалидов им. Кэтти Марсден

Уважаемые друзья!

С середины прошлого года наше учреждение работает в режиме изоляции, руководствуясь Указом Главы Республики “О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” от 15 марта 2020 года. Были утверждены соответствующие внутренние приказы, локальные нормативные акты, санитарно-эпидемиологические меры по недопущению вспышки инфекции в учреждении. Был сформирован достаточный объем запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных и профилактических препаратов, экспресс-тестов, дополнительно приобретены дезинфицирующие средства и емкости, бактерицидные облучатели и рециркуляторы. Для минимизации внешних контактов была организована сменная работа в полной изоляции, назначены руководители смен.

Между тем, 26 декабря 2020 года произошла вспышка новой короновирусной инфекции в спальных корпусах. Решением Министерства труда и социальной защиты РС (Я) был установлен требуемый усиленный санитарно-эпидемиологический режим. В таких сложных условиях мировой пандемии коллектив продолжает трудиться по сей день.

Была проведена огромная работа по локализации вспышки COVID -19, по борьбе с ее последствиями. И нам удалось выстоять – в настоящее время у нас больных новой коронавирусной инфекцией нет. Процент вакцинации составляет 93%. Летальных случаев от Ковида-19 не допущено. Количество умерших в текущем году составляет 4 человека. Для сравнения с прошлыми годами приведем следующие данные. Наибольшее количество смертей в учреждении приходилось: в 2009 году – 7 случаев, 2012 году – 8 случаев, 2019 году – 9 случаев. Эти годы были относительно благоприятными периодами. Все наши подопечные являются людьми с ослабленным здоровьем, имеющие тяжелые хронические заболевания. Нам удалось выстоять благодаря упорному труду, титаническим усилиям всего коллектива, санитаров, дезинфекторов, медицинских сестер, врачей, рабочих, водителей, поваров и кухонных работников, социальных работников и психологов, их беззаветному труду: ежедневному тщательному уходу за подопечными, своевременному грамотному лечению, профилактике, строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Необходимо отдельно отметить всестороннюю помощь и поддержку со стороны руководства Министерства Труда и социального развития республики, администрации учреждения.

К большому сожалению, приходится отметить, что в социальных сетях продолжаются необоснованные нападки, клеветнические измышления, наносящие серьезный репутационный, моральный ущерб всему нашему учреждению. Жаль, что их авторами и вдохновителями являются некоторые скандальные члены нашего же коллектива, которые самоустранились от работы в самое трудное время, более того, приписывающие себе чужие заслуги.

Между тем, наше развитие им не остановить! Будущее Сосновки в руках коллектива!

Огромное спасибо врачам РСОЦКРИ Карпеш Е.А., Карпусь А.Д., которые приехали на помощь в самые трудные дни паники и отчаяния. Полюбились и стали почти родными нашему коллективу.

Отдельная благодарность медицинским работникам Вилюйской центральной районной больницы им. П.А. Петрова, пришедшие к нам на помощь во время пика инфекции. Некоторые из них продолжают работать вместе с нами в дежурной смене.

Мы говорим самые добрые слова предпринимателям Вилюйского улуса, бесперебойно обеспечивавшим нас питанием, сотрудникам реабилитационного отделения Вилюйского УСЗН и Т села Сыдыбыл, где был организован временный изолятор учреждения.

Всегда чувствовалась поддержка и помощь наших кураторов из Минтруда РС (Я), ТО Управления РПН РС (Я) в Вилюйском районе, понимание и участие со стороны руководства администрации улуса, мэрии города Вилюйска, администрации Вилюйского техникума.

Огромная благодарность строителям «Кинг-95» за отличную работу, а также жителям с. Сосновка, которые привлекались к вспомогательным работам объекта.

Коллектив ГБУ РС (Я) ВСДСОПИ