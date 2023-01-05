Обращение к тем, кто уехал от мобилизации или эмигрировал — Телеграм

Обращение к тем, кто уехал от мобилизации или эмигрировал, решив, что так он выразит протест против СВО на Украине. Оно короткое, но крайне важное для вашего будущего. Прочитайте его, пожалуйста, обратился в своем телеграм-канале Политджойстик известный российский политолог Марат Баширов.

… Если вы думали, что, уехав из России в бывшие страны СССР, Европы или Юго – Восточной Азии, вы спрячетесь от российских властей, то это правда. И в итоге вас только пожурят, но не накажут, если вы не перейдете определенную черту.

… А вот с США и их вассалами — всё сложнее. Вас и ваших близких рассматривают, как ресурс потенциального медийного и уличного протеста в российских городах и поселках, откуда вы уехали. Этот год станет очередной попыткой врагов России вернуть на наши улицы многочисленные митинги под антивоенным флагом. Сначала это будет широкая медийная кампания, управляемая из-за наших границ. Сотни миллионов долларов запланированы для этого. Все журналисты, актеры, депутаты, покинувшие Россию, станут активными участниками этого проекта. Их готовили все последние месяцы, проводили конференции и семинары. Но, это их осознанный выбор. И медиа кампания лишь часть задуманного.

… А вас никто не спросит. Просто власти Грузии, Армении, Кипра, Казахстана, Германии, Чехии, Испании, Прибалтики, Австралии или Южной Кореи и т.д. под давлением Госдепа США начнут создавать вам невыносимые условия проживания у себя и ставить перед выбором: или подписаться под условиями сотрудничества со спецслужбами коллективного Запада и стать участниками уличных протестов в определенный момент или вас выдворят, сказав: езжайте куда хотите. Если выберете первое, то первоначально вам предложат только поработать в российских соцсетях, обращаться к своим родным и друзьям с агитацией против России. В итоге на вас будет составлено досье и это станет основой вербовки на страхе: будете отказываться – передадим досье ФСБ. Согласитесь на вербовку и пошло-поехало – кураторы, связь, подготовка к действиям в толпе, формирование отрядов по территориальному принципу и — по команде возвращение в Россию.

… Многие из вас достаточно молоды и вам кажется, что это сценарий шпионского фильма. Увы – это реальность. Большинство из вас патриоты, просто наше поколение, живших в СССР, не научило вас быть патриотами с кулаками и не смогло показать, как жесток реальный мир. Вы выросли в Сети, играя и обучаясь профессиям далеким от материального мира. В этом есть наша вина. Однако, сейчас не время выяснения отношений. Западным спецслужбам нужна гражданская война на вашей малой родине, там, где вы родились или работали и вам отводится роль уличного пушечного мяса. Им нужно, чтобы вы оказались на российских улицах окровавленные или убитые для нескольких целей, но, в первую очередь, для картинок западных СМИ, как было во время майдана в Киеве в 2014 году. Почему?

… Если вы решите поискать счастья вне России, вас в итоге вербанут, заставят «подписаться кровью» и приехать в Россию. А тогда мы увидимся на наших улицах. И вы встретитесь не с силовиками, а с нами, оставшимся здесь, и парнями, которые к этому моменту постараются закончить СВО на Украине, победив. Это не угроза, это констатация того факта, что вы станете для нас участниками уличных прокси — войск США для ведения гражданской войны.

… Вас — сотни тысяч, уехавших в прошлый год, но нас тут в России – миллионы. Выбор за вами.

Нижеприведенное заявление США обращено не к нам, а к вам.

… Госдеп США сделал заявление россиянам: обращаемся к народу России — наши страны соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир. Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее на Украине вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее. …

Марат Баширов