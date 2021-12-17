Обращение к неравнодушным гражданам — Помогите выжить животным!

С целью улучшения ситуации с животными без владельцев в г. Якутске руководитель Департамента ветеринарии РС (Я) Пётр Петров предложил МКУ СЭГХ рассмотреть вопрос увеличения количества вольеров в ППБЖ г. Якутска путём обустройства дополнительных вольеров на 200 голов. В свою очередь руководитель МКУ СЭГХ Айаал Егинов, а также директор БФ «Помоги выжить» поддержали предложение руководителя Департамента ветеринарии РС(Я).

15 декабря 2021 года в Департаменте ветеринарии РС (Я) и ГКУ РС(Я) «Центр бухгалтерского и финансового обеспечения ветеринарной службы Республики Саха (Якутия)» организовали акцию по сбору денег из личных средств работников. Собранные финансовые средства перечислены на счёт Благотворительного фонда «Помоги выжить» для строительства вольеров.

Уважаемые коллеги, любители животных и все неравнодушные граждане! Призываем вас оказать посильную финансовую помощь БФ «Помоги выжить», а также помочь строительными материалами или будками для животных.

Реквизиты БФ «Помоги выжить»:

ОГРН 1201400004530

Расчетный счет 40703810376000001090

Банк: Якутское отделение № 8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Кор.счет: 30101810400000000609.

с пометкой «Для строительства дополнительных вольеров»

Будки или строительные материалы можете привезти в ППБЖ г. Якутска п адресу г. Якутск, ул. Очиченко, 57. —

