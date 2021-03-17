Обращение главы Якутии к жителям республики

Уважаемые якутяне, дорогие сограждане!

В начале прошлого года пандемия коронавирусной инфекции изменила порядок жизни во всём мире.

Сегодня ровно год, как и мы с вами, все якутяне, живём в режиме повышенной готовности. Каждому из нас пришлось отказаться от привычных занятий, от личного общения с близкими людьми. Многим пришлось на время приостановить свой бизнес, лишиться доходов.

Невиданная никогда раньше глобальная угроза отняла у многих людей их родных и близких. Новая инфекция унесла жизни уже почти 2 миллионов 700 тысяч человек на планете. В их числе жизни 539 якутян. Это огромная потеря для всех нас.

Мы глубоко сочувствуем и соболезнуем семьям, которых постигла эта беда.

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В борьбе с инфекцией, в защите от опасной болезни и сохранении уровня жизни людей наша республика была и остаётся единой со всей страной.

По поручению президента России Владимира Владимировича Путина нам оказывается огромная помощь от федерального центра.

В общей сложности на борьбу с коронавирусом направлены колоссальные средства, 11 млрд рублей – 7,5 млрд из федерального и 3,5 млрд из республиканского бюджетов. Развернут широкий спектр антикризисных мер, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов. В 2020 году более 5 млрд рублей было направлено на различные меры поддержки малого и среднего бизнеса, помощь получили люди, отсавшиеся без работы.

Наш безусловный приоритет – забота о семье и детстве! Значительно расширяются меры их социальной поддержки: с 10 до 12 млрд рублей в 2021 году увеличивается объём средств на помощь семьям с детьми. Эти выплаты помогают тысячам семей якутян пережить нелёгкое время.

Немалая помощь пришла от наших предприятий, от крупного бизнеса. К примеру, «АЛРОСА» на 800 млн рублей закупила медицинское оборудование, лекарства для районов республики, где компания ведёт свою деятельность.

Модернизированная в оперативном режиме структура здравоохранения доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом. В считанные дни была развёрнута система инфекционных стационаров в районах и городах республики. Коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в пиковые периоды заболеваемости мы доводили до 3100 коек. Благодаря федеральным и региональным программам, благодаря вкладу благотворителей, для больниц республики закуплено более 2 300 единиц медицинского оборудования, включая кислородные станции, аппараты искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы, рентген–установки и многое другое для диагностики и лечения больных коронавирусом.

По всей Якутии мы развернули широкое тестирование на COVID-19. Если в самом начале пандемии в двух лабораториях проводилось всего 300 исследований, то сейчас мощность 16 лабораторий доведена до 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки. За это время сотрудники лабораторий республики протестировали больше 886 тысяч человек.

Во всех, даже самых отдалённых районах, муниципальными властями была развернута вторая линия защиты: открыты и оснащены обсерваторы, обеспечено жильё и транспорт для медработников, обеспечены все меры безопасности, доставлены тесты, медикаменты и средства защиты.

В сложнейших условиях наши медики, подвергая себя постоянному риску, ежедневно спасали и продолжают спасать жизни якутян, работая без сна и отдыха. Ежечасно, находясь на передовой борьбы с инфекцией, они решают задачи, которые казались невыполнимыми в прежней обычной жизни. Профессионализм и стойкость врачей, медсестёр, санитаров – всех медработников, их благородный труд вызывают восхищение и благодарность всех якутян!

На переднем крае защиты людей находятся сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных органов, социальных учреждений и волонтёры. От имени жителей республики я хочу выразить благодарность всем, кто в течение этого нелегкого года активно участвовал и продолжает участвовать в борьбе с коронавирусом.

Вместе нам пришлось пережить потери и преодоления – самые первые случаи заболевания в Якутске, первый массовый удар инфекции в Салбанцах, полный карантин в Алдане, вспышку коронавируса на Чаянде, вторую волну заболевания осенью.

Вместе мы делали и делаем всё, чтобы не допустить сбоев в жизнедеятельности республики, не допустить падения уровня жизни граждан. Мы продолжаем консолидировать ресурсы, действуя в режиме повышенной готовности, и не только обеспечивая стабильность экономики, но и добиваясь поставленных целей развития.

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Уважаемые сограждане!

Несмотря на значительное отступление болезни, всё ещё рано говорить о завершении атаки инфекции. Одержать полную победу над ней нам поможет массовая вакцинация, развернутая сейчас в республике.

Благодаря отечественной науке, Россия стала первой страной в мире, где появилась вакцина от коронавируса. К нам поступают все новые партии доз вакцины «Спутник V», которые сразу распределяются в районы и города Якутии.

Очень важно достичь более высоких темпов иммунизации жителей республики. Это нужно, чтобы свести к нулю заболеваемость и как можно скорее вернуться к полноценной жизни.

Также это нужно, чтобы защититься от последствий Covid-19. Осложнения после болезни ещё не изучены и непредсказуемы, поэтому очень опасны. Уберечь людей от болезни, а значит от её последствий – вот важнейшая цель вакцинации. Особенно это важно для наших сограждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Сейчас мы создали все условия для максимальной доступности вакцинации, упрощена процедура записи. Я сам тоже получил вакцину в числе более 55 тысяч жителей республики.

И я уверен и вас призываю, уважаемые якутяне, надо взять заботу о собственном здоровье в свои руки, снять риски опасной болезни. Тогда личная победа каждого из нас приведет к общей и полной победе над инфекцией!

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Сегодня, к счастью, ситуация с коронавирусом стала заметно улучшаться. Уже больше полутора месяца, с начала февраля, заболеваемость в городах и районах нашей Якутии устойчиво снижается.

15 марта я подписал указ о снятии ещё целого ряда ограничений. Теперь по согласованию с Роспотребнадзором и оперштабами разрешается проведение конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий. Кинотеатры и театры, концертные залы могут заполняться на 75 процентов. В парках культуры и отдыха заработают аттракционы. Торговые организации смогут уже не закрываться для генеральной уборки и дезинфекции, а проводить её еженедельно в удобное для них время.

Как видим, друзья, эпидситуация позволяет нам почти полностью вернуться к нормальной жизни. Тем не менее, режим повышенной готовности пока продлён до конца марта. Я очень надеюсь, что масштабы вакцинации позволят в скором времени снять и эти ограничения, когда мы будем уверены, что рисков больше нет, особенно для нашего старшего поколения!

Дорогие якутяне!

Я всегда подхожу к своим обязанностям, сознавая всю полноту возложенной на меня ответственности за ваши жизни. Мы делаем всё возможное, чтобы ситуация с коронавирусом улучшалась с каждым днем.

И я требую такого же отношения от тех, кто отвечает за обстановку на местах – от глав муниципальных образований, от руководителей предприятий и организаций.

За этот год мы с вами научились жить и работать в самых неординарных условиях. Да, порой было крайне непросто, но мы вместе смогли перестроиться на системную борьбу с эпидемией. Мы выдержали много испытаний и извлекли немало важных уроков.

Наступление коронавирусной инфекции научило нас быть готовыми ко всему. Мы все сейчас лучше, чем до пандемии понимаем значение эпидемиологической настороженности, соблюдения санитарных норм. И мы понимаем, что действие самых важных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия должно сохраняться.

Мы продолжим соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, сокращать контакты, чтобы всеми силами не допустить новых вспышек заболевания.

Каждый из нас должен проявлять выдержку для общего благополучия, для полной победы над Covid-19. И я уверен, мы это сделаем! Ведь предотвратить взрывное распространение инфекции мы смогли, во многом, благодаря ответственности и терпению каждого жителя республики.

Я уверен, экстремальная ситуация, в которой оказался весь мир, чётко проявила лучшие качества наших людей. Мы смогли выстоять перед вызовами пандемии, благодаря единству и сплочённости. Это сложное время показало, насколько важно помогать, заботиться друг о друге и действовать сообща. В Год здоровья в нашей республике мы ещё больше объединимся, создавая атмосферу ответственного отношения к своему здоровью, к здоровью своих детей и близких, чтобы каждый якутянин чувствовал заботу о самом ценном для каждого человека.

Друзья, сегодня я хочу сказать каждому из вас большое спасибо за вашу ответственность! Спасибо за то, что вы с достоинством выдерживаете все трудности, не теряя силы духа и оптимизма!

Общими усилиями мы сохраним позитивную динамику развития ситуации, и в скором времени сможем выйти из режима повышенной готовности. Сможем вернуться к привычному ходу жизни и начнём снова полнокровно жить и трудиться!

Я ещё раз благодарю вас за ваше понимание, терпение и выдержку! От всей души желаю крепкого здоровья всем вам, мои дорогие якутяне!

Күндү Сахам сирин дьоно-сэргэтэ!

Бу ааспыт сыл устата Covid-19 дьаҥа биһигини барыбытын тулуурдаах буолууга улаханнык тургутан көрдө. Күүстээх санаалаах, түмсүүлээх, бэйэ-бэйэбитин өйөһөр буоламмыт, хаһан да көрсүбэтэх моһоллорбутун туораан эрэбит. Чэбдигирии сылыгар биһиги өссө ордук сомоҕолоһон, бары дьоммут туруктарыгар ураты харыстабыллаах сыһыаны олохтуохпут.

Күнду биир дойдулаахтарым! Эһиги эр санааҕыт уонна өйөбулгүт иһин мин бука барыгытыгар ис сүрэхпиттэн махтанабын. Кытаанах доруобуйаны, бигэ туругу бука барыгытыгар баҕарабын!