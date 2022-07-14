Федерация профсоюзов Якутии: Всем миром поможем верхоянцам!
Уважаемые профсоюзные активисты, коллеги!
В эти дни северяне, жители Верхоянского улуса борются с разрушительной силой природной стихии. Вследствие выпадения обильных осадков на территории Верхоянского района произошёл резкий подъём уровня воды на реках Дулгалах, Адыча, Борулах и Яна. Защитная насыпь на дороге вдоль реки Яны не выдержала дождевых вод и подтопила город Верхоянск. Серьезный ущерб нанесен жителям пос. Батагай, Суордахского, Дулгалахского и Адычинского наслегов, города Верхоянск. На территории Верхоянского улуса объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
В Якутии организован сбор помощи пострадавшим от наводнения. Сбор гуманитарной помощи проводится Общественной палатой Якутии совместно с землячеством Верхоянского района.
В Верхоянске по ночам температура воздуха составляет 0 градусов. Людям нужна тёплая одежда, средства дезинфекции, продукты питания и товары первой необходимости — верхоянцам как никогда нужна помощь всей республики.
Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия), как одна из самых многочисленных общественных организаций нашей республики, обращается к профсоюзному активу, трудовым коллективам с призывом об организации помощи пострадавшим от разрушительного паводка в Верхоянском улусе.
В данное время в отраслевых республиканских комитетах профсоюзов идет тесная работа с представителями улусных профсоюзных комитетов по уточнению списков пострадавших для принятия решения о направлении материальной помощи. Кроме того, в ряде крупных предприятий и организаций нашей республики силами профсоюзных организаций будут проведены благотворительные мероприятия в помощь пострадавшим.
Мы, жители северного края, как никто другой знаем силу поддержки, сплочения для преодоления сложных моментов. Жизнь не раз показывала, что сопричастность к этой важной миссии способствует консолидации нашего общества. Пусть и на этот раз наша сплоченность и милосердие не оставят наших земляков наедине с бедой!
- Сбор гуманитарной помощи жителям Верхоянского улуса проводится в Общественной палате Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 24, каб. 405 Общественный Центр РС(Я).
- Также финансовую помощь можно направить на специальный счет помощи пострадавшим Благотворительного Фонда “Аура”, реквизиты в приложении.
Благотворительный фонд «Аура»
Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в помощь пострадавшим от стихийных бедствий Верхоянского района,
согласно п. 2.2.3. Устава фонда «Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам»
|Наименование
|Благотворительный фонд «Аура»
|ИНН/ КПП
|1435341008/143501001
|ОГРН
|1191447004935
|Расчетный счет
|40703810076000001523
|Банк Якутское отделение
|№8603 ПАО «Сбербанк»
|Корр. счет
|30101810400000000609
|БИК
|049805609
|ОКФС 50
|— Собственность благотворительных организаций
|ОКОГУ 4220003
|— Региональные и местные общественные объединения
|ОКОПФ 70401
|— Благотворительные фонды
|ОКТМО
|98701000001
|ОКПО
|36988010
|ОКВЭД
|64.99
|Президент на основании Устава
|Чемоханов Гаврил Александрович
|Контактный телефон
|8-914-294-82-01
|bf aura@mail.ru
В платежном поручении указать: Благотворительное пожертвование пострадавшим от стихийных бедствий Верхоянского района
+7 (999) 174-67-82
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