14.07.2022
13:02
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Якутия

Федерация профсоюзов Якутии: Всем миром поможем верхоянцам!

Уважаемые профсоюзные активисты, коллеги!

В эти дни северяне, жители Верхоянского улуса борются с разрушительной силой природной стихии.  Вследствие выпадения обильных осадков на территории Верхоянского района произошёл резкий подъём уровня воды на реках Дулгалах, Адыча, Борулах и Яна. Защитная насыпь на дороге вдоль реки Яны не выдержала дождевых вод и подтопила город Верхоянск. Серьезный ущерб нанесен жителям пос. Батагай, Суордахского, Дулгалахского и Адычинского наслегов, города Верхоянск. На территории Верхоянского улуса объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В Якутии организован сбор помощи пострадавшим от наводнения. Сбор гуманитарной помощи проводится Общественной палатой Якутии совместно с землячеством Верхоянского района.

В Верхоянске по ночам температура воздуха составляет 0 градусов. Людям нужна тёплая одежда, средства дезинфекции, продукты питания и товары первой необходимости —  верхоянцам как никогда нужна помощь всей республики.

Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия), как одна из самых многочисленных общественных организаций нашей республики, обращается к профсоюзному активу, трудовым коллективам с призывом об организации помощи пострадавшим от разрушительного паводка в Верхоянском улусе.  

В данное время в отраслевых республиканских комитетах профсоюзов идет тесная работа с представителями улусных профсоюзных комитетов по уточнению списков пострадавших для принятия решения о направлении материальной помощи. Кроме того, в ряде крупных предприятий и организаций нашей республики силами профсоюзных организаций будут проведены благотворительные мероприятия в помощь пострадавшим.

Мы, жители северного края, как никто другой знаем силу поддержки, сплочения для преодоления сложных моментов. Жизнь не раз показывала, что сопричастность к этой важной миссии способствует консолидации нашего общества. Пусть и на этот раз наша сплоченность и милосердие не оставят наших земляков наедине с бедой!

  • Сбор гуманитарной помощи жителям Верхоянского улуса проводится в Общественной палате Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 24, каб. 405 Общественный Центр РС(Я).
  • Также финансовую помощь можно направить на специальный счет помощи пострадавшим Благотворительного Фонда “Аура”, реквизиты в приложении.

Благотворительный фонд «Аура»

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в помощь пострадавшим от стихийных бедствий Верхоянского района,

согласно п. 2.2.3. Устава фонда «Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам»

НаименованиеБлаготворительный фонд «Аура»  
ИНН/ КПП1435341008/143501001  
ОГРН1191447004935  
Расчетный счет40703810076000001523  
Банк Якутское отделение№8603 ПАО «Сбербанк»  
Корр. счет30101810400000000609  
БИК049805609  
ОКФС 50— Собственность благотворительных организаций  
ОКОГУ 4220003— Региональные и местные общественные объединения  
ОКОПФ 70401— Благотворительные фонды  
ОКТМО98701000001  
ОКПО36988010  
ОКВЭД64.99  
Президент на основании УставаЧемоханов Гаврил Александрович  
Контактный телефон  8-914-294-82-01  
E-mailbf aura@mail.ru

 В платежном поручении указать: Благотворительное пожертвование пострадавшим от стихийных бедствий Верхоянского района

Источник: пресс-служба Федерации профсоюзов Якутии

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