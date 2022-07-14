Федерация профсоюзов Якутии: Всем миром поможем верхоянцам!

Уважаемые профсоюзные активисты, коллеги!

В эти дни северяне, жители Верхоянского улуса борются с разрушительной силой природной стихии. Вследствие выпадения обильных осадков на территории Верхоянского района произошёл резкий подъём уровня воды на реках Дулгалах, Адыча, Борулах и Яна. Защитная насыпь на дороге вдоль реки Яны не выдержала дождевых вод и подтопила город Верхоянск. Серьезный ущерб нанесен жителям пос. Батагай, Суордахского, Дулгалахского и Адычинского наслегов, города Верхоянск. На территории Верхоянского улуса объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В Якутии организован сбор помощи пострадавшим от наводнения. Сбор гуманитарной помощи проводится Общественной палатой Якутии совместно с землячеством Верхоянского района.

В Верхоянске по ночам температура воздуха составляет 0 градусов. Людям нужна тёплая одежда, средства дезинфекции, продукты питания и товары первой необходимости — верхоянцам как никогда нужна помощь всей республики.

Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия), как одна из самых многочисленных общественных организаций нашей республики, обращается к профсоюзному активу, трудовым коллективам с призывом об организации помощи пострадавшим от разрушительного паводка в Верхоянском улусе.

В данное время в отраслевых республиканских комитетах профсоюзов идет тесная работа с представителями улусных профсоюзных комитетов по уточнению списков пострадавших для принятия решения о направлении материальной помощи. Кроме того, в ряде крупных предприятий и организаций нашей республики силами профсоюзных организаций будут проведены благотворительные мероприятия в помощь пострадавшим.

Мы, жители северного края, как никто другой знаем силу поддержки, сплочения для преодоления сложных моментов. Жизнь не раз показывала, что сопричастность к этой важной миссии способствует консолидации нашего общества. Пусть и на этот раз наша сплоченность и милосердие не оставят наших земляков наедине с бедой!

Сбор гуманитарной помощи жителям Верхоянского улуса проводится в Общественной палате Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 24, каб. 405 Общественный Центр РС(Я).

Также финансовую помощь можно направить на специальный счет помощи пострадавшим Благотворительного Фонда “Аура”, реквизиты в приложении.

Благотворительный фонд «Аура»

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в помощь пострадавшим от стихийных бедствий Верхоянского района,

согласно п. 2.2.3. Устава фонда «Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам»

Наименование Благотворительный фонд «Аура» ИНН/ КПП 1435341008/143501001 ОГРН 1191447004935 Расчетный счет 40703810076000001523 Банк Якутское отделение №8603 ПАО «Сбербанк» Корр. счет 30101810400000000609 БИК 049805609 ОКФС 50 — Собственность благотворительных организаций ОКОГУ 4220003 — Региональные и местные общественные объединения ОКОПФ 70401 — Благотворительные фонды ОКТМО 98701000001 ОКПО 36988010 ОКВЭД 64.99 Президент на основании Устава Чемоханов Гаврил Александрович Контактный телефон 8-914-294-82-01 E-mail bf aura@mail.ru

В платежном поручении указать: Благотворительное пожертвование пострадавшим от стихийных бедствий Верхоянского района