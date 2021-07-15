Обозначился еще один кандидат от Якутии в Госдуму!

Речь идет об Егоре ЖИРКОВЕ, известном политике, ранее избиравшемся депутатом Государственной Думы от Якутии, депутате Ил Тумэна нескольких созывов, бывшем министре образования республики, государственном деятеле.

В информационном поле республики появились сведения о том, что Егор Петрович выдвинут партией «Зеленых» по Якутскому одномандатному округу. Съезд партии прошел в Москве 6 июля.

Ранее на выборы в Госдуму от Якутии по одномандатному округу №24 заявились следующие кандидаты:

ЛАПТЕВ Алексей Иванович, 1981 г.р., член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», первый заместитель генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»;

ТУМУСОВ Федот Семенович 1955 г.р., член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

АММОСОВ Петр Револьдович 1966 г.р., член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», народный депутат Республики Саха (Якутия) 6 созыва на непостоянной основе, заведующий отделом ЯРРО КПРФ;

ЧЕРКАШИН Петр Петрович 1988 г.р., член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», помощник руководителя Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей России».

ПАРАХИН Гаврил Павлович 1972 г.р., член партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Известный журналист и лидер Союза славянских общин Якутии Алексей ЧЕРТКОВ выдвинут в Госдуму партией РОС — Российский Общенародный Союз.

Василий НИКОЛАЕВ, предприниматель, руководитель группы компаний «Талакан» выдвинут партией «Новые люди» по Якутскому одномандатном округу №24.

Анатолий НОГОВИЦЫН выдвинут партией «Яблоко».

Все вышеназванные выдвинуты своими партиями. Кроме этого, обозначились два самовыдвиженца: СТЕПАНОВ Иван Васильевич и ИВАНОВА Людмила Яковлевна.