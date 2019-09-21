Обороты малого и среднего предпринимательства в Якутии превысили сто миллиардов рублей

Обороты субъектов малого и среднего предпринимательства Якутии превысили 105 млрд рублей, заявил 20 сентября на пленарном заседании Форума предпринимателей на тему «Реализация национальных проектов – основа развития малого и среднего предпринимательства» зампред Кирилл Бычков.

«Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью экономики, более того, это ее точка роста. По итогам первого полугодия количество субъектов малого и среднего предпринимательства у нас сохраняется. Отрадно, что на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличились обороты – они превысили планку в 105 млрд рублей», — сообщил Кирилл Бычков.

Теперь поставлена задача – увеличить количество субъектов МСП, чтобы вовлечь в бизнес больше молодых и развить секторы экономики.

В этом году увеличились и налоговые поступления – почти на 5%. Как отметил Бычков, это говорит о том, что бизнес стал чувствовать себя лучше, стали уменьшаться теневые проявления. «Бизнесу в Якутии становится выгоднее работать «в белую», платить налоги и получать льготы, финансовую поддержку», — добавил вице-премьер.

Бычков сообщил, что реализация государственной политики в сфере развития предпринимательства направлена на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «У нас пять федеральных паспортов, по которым мы действуем, и основным нашим показателем, результатом нашей работы будет повышение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 2024 году до 107 тыс. человек. Это более чем на 16%. Рассчитываем, что обороты и налоговые поступления будут также находиться в положительной динамике», — сказал зампред.

Первый президент Якутии, государственный советник республики Михаил Николаев выступил с рядом инициатив. Он предложил создать фонд развития малого и среднего предпринимательства, который бы финансировался крупнейшими промышленными компаниями, ведущими свою деятельность на территории республики.

В качестве примера он привел фонд «Наше будущее», созданный главой компании «Лукойл» Вагитом Аликперовым, который дает субъектам МСП, главным образом социальным предпринимателям, беспроцентные кредиты.

Михаил Николаев отметил значимость развития социального предпринимательства, цель которого не в извлечении максимальной прибыли, а в улучшении качества жизни людей, оказании помощи незащищенным слоям населения, смягчении и решении острых социальных проблем. Также госсоветник республики заявил о важности наращивания предпринимательства именно в сфере производства, а не предоставления развлекательных услуг.

По оценке первого президента Якутии, нынешнее руководство крупнейшего региона РФ «предпринимает очень энергичные меры по всем направлениям, в том числе по привлечению инвестиций». Поставлена задача за пять лет привлечь внебюджетные 500 млрд рублей инвестиций, напомнил он. «Я хотел бы обратиться к руководству республики с тем, чтобы не менее 20% этих средств были привлечены на развитие малого и среднего бизнеса», — сказал Михаил Николаев.

В свою очередь министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких отметила, что в результате внедрения новой модели взаимодействия между бизнесом и властью Якутия поднялась с 52 на 22 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Она также поделилась радостной новостью об открытии в Якутске Центра оказания услуг «Мой бизнес». По словам Высоких, в нем можно будет получить любую услугу по развитию своего дела. «Открывая свой бизнес, вы сразу можете получить образовательную поддержку, подать заявку на льготный кредит, оформить лизинг, подобрать систему налогообложения – и всё это в одном окне», — сообщила Ирина Высоких.

Министр отметила, что в этом году, впервые за все время проведения форума с 2012 года, в нем приняло участие очень большое количество людей – около тысячи человек. «Была очень насыщенная программа, 26 площадок работали параллельно, все прошли очень плодотворно. Мы наметили серьезные планы, оценили проблематику. Итоговый проект резолюции форума предпринимателей мы согласуем к концу сентября», — сказала Высоких.

Форум предпринимателей проходил в Якутске в преддверии Дня предпринимателя в рамках Года Консолидации с 18 по 20 сентября.