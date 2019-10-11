«Оборотень в погонах» осужден в Якутии

Якутским городским судом бывший сотрудник Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (Превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог) УК РФ и приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в сфере воздушного транспорта было установлено должностное лицо, составившее в целях повышения результативности своей работы постановления с заведомо ложными сведениями. А именно, к сотруднику транспортной полиции обратились его знакомые в интересах 17 граждан Республики Кыргызстан, у которых истек срок регистрации по месту жительства на территории России, с просьбой привлечения последних к административной ответственности за якобы нарушение миграционного законодательства РФ. Одним из оснований продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации служит решение должностного лица органов внутренних дел.

Реализуя свой преступный умысел, представитель власти в отсутствие фиктивно привлекаемых к административной ответственности лиц, без составления протоколов лично вынес решения в отношении 17 граждан Киргизии и подписал их от имени начальника управления. Кроме этого в целях придания документам видимости официального статуса поставил оттиски печати ведомства и передал подложные постановления в отдел по вопросам миграции. Иностранцы все установлены.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Приговор суда вступил в законную силу.