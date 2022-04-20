Обокрал консьержку, которая отсутствовала на рабочем месте

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась консьерж одного из многоквартирных домов с заявлением о краже. Потерпевшая пояснила полицейским, что неизвестный похитил с её рабочего места сотовый телефон и телевизор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый за кражу 38-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый ходил по подъездам в поисках чего-нибудь ценного. Зайдя в очередной подъезд, он увидел, что консьерж отсутствует на рабочем месте. Как выяснилось, женщина в тот момент совершала обход. Он воспользовался этим и похитил имущество.

Похищенное подозреваемый успел сбыть. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант водворен в ИВС.