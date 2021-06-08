Обновлены Президиум и Политсовет якутской ЕР

Избраны делегаты от Якутии на XX съезд «Единой России»

7 июня состоялась конференция Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Глава Республики, секретарь ЯРО Айсен Сергеевич Николаев в приветственном слове выразил слова благодарности однопартийцам за поддержку всех участников акции #МыВместе в Якутии.

«Многие наши однопартийцы постоянно оказывают помощь больницам, врачам, жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сейчас наша общая главная задача – создание условий для массовой вакцинации жителей республики. Это единственный способ победить опасную инфекцию, остановить тяжелые случаи заболевания и смерти людей от новой коронавирусной инфекции. Прошу местные отделения включиться в разъяснительную работу. При этом лучшим способом убеждения я считаю личный пример каждого нашего однопартийца», – подчеркнул он.

Также секретарь ЯРО поручил партийцам в тесном взаимодействии с комиссией по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) активно включиться в работу по борьбе с лесными пожарами их последствиями: «Поручаю нашим первичкам, членам партии во взаимодействии с республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на местах организовать мобильные группы, помогать привести в готовность технику, инвентарь для тушения лесных пожаров. Первоочередная задача – восстановление линий электропередач и линий связи, поврежденных пожарами»,- отметил Айсен Сергеевич.

Одним из вопросов повестки стало избрание делегатов от региона на XX съезд партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. На съезде будут утверждены итоги предварительного голосования и начнётся работа над предвыборной программой.

Якутию представят 11 человек. Члены политсовета предложили включить в состав делегации: Григорьеву Антонину Афанасьевну, заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководителя фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Семенова Альберта Никандровича, председателя Якутской городской Думы, секретаря Якутского МО партии, Алексеева Петра Вячеславовича, генерального директора ОАО «РИК», председателя региональной контрольной комиссии Якутского регионального отделения Партии, Луцкана Ивана Петровича, главного врача, ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница», Черкашина Петра Петровича, исполнительного директора Общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» и Николаеву Марию Пудовну, главу МО «Едейский наслег» Нюрбинского района.

Мария Пудовна член партии с 2005 г. секретарь первичного отделения «Одейское», а так же лидер рейтинга в мобильных приложениях «ВВЕРХ» и «Агитатор».

Также на партийной конференции обновился состав и президиум регионального политсовета. В Региональный политсовет вошли Бердников Дмитрий Викторович, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), Протодьяконов Борис Петрович, начальник технического отдела МУ ПАТП Хангаласского района, Суздалов Иван Павлович, директор ГПЗ «Медвежьи острова» и Неустроева Саргылана Александровна, руководитель центра творческого объединения «Урун — Туллук», Амгинский улус (район) РС(Я). Членом Президиума регионального политического совета был избран Николаев Юрий Михайлович, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.