Обновленный офис Алмазэргиэнбанка открылся в Вилюйске

В Вилюйске состоялось торжественное открытие обновленного офиса АЭБ. Теперь обслуживание клиентов банка будет вестись в самом центре населенного пункта по адресу: улица Ярославского, 39. В церемонии приняли участие глава администрации Вилюйского района Сергей ВИНОКУРОВ и председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай ДОЛГУНОВ.

Сергей Винокуров от имени администрации Вилюйского района поздравил команду АЭБ и всех жителей улуса со знаменательным событием.

«Для нас очень важно, что республиканский банк уделяет внимание муниципальным образованиям Якутии. Нам с членами делегации АЭБ удалось обсудить многие важные вопросы. Заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества есть как с нашей стороны, так и со стороны Алмазэргиэнбанка. Уверен, что в этом новом, просторном офисе клиенты будут получать услуги самого высокого качества», — подчеркнул он.

По словам Николая Долгунова, коллектив офиса АЭБ в Вилюйске сумел выстроить прочные партнёрские отношения с предприятиями и организациями района.

«Я рад за наших сотрудников, которые с открытием нового офиса начали работать в еще более комфортных условиях и, конечно, за клиентов. Алмазэргиэнбанк развивает цифровые услуги, но модернизация территориальной сети АЭБ остается в зоне пристального внимания. Уверен, что жители Вилюйского улуса оценят условия нашего нового офиса и высокий уровень обслуживания», — сообщил председатель правления банка.

Подразделение банка работает в Вилюйском улусе с сентября 1995 года и на сегодняшний день обслуживает почти 9 тысяч частных клиентов и 250 юридических лиц.

Площадь нового помещения составляет более 230 квадратных метров, интерьер отвечает всем современным банковским стандартам: удобная организация зоны обслуживания клиентов, комфортная офисная мебель, понятная навигация. Физические и юридические лица в новом офисе могут получить весь комплекс банковских услуг: вклады, кредиты, переводы, обмен и продажа валюты, покупка монет и обслуживание валютных счетов. В офисе также оборудована специальная зона самообслуживания, где можно производить необходимые банковские операции круглосуточно в любой день недели.

Режим работы офиса в Вилюйске: с 09:00 до 17:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Территориальная сеть Алмазэргиэнбанка за пределами Якутска представлена 15 дополнительными и 3 операционными офисами, а также операционной кассой вне кассового узла. Кроме того, есть представительство АЭБ в Москве.