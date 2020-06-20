Обновленный общественный совет Якутска провел первое заседание

19 июня в онлайн-режиме состоялось первое заседание нового состава Общественного совета в области образования при главе городского округа «город Якутск». В совещании Общественного совета приняли участие начальник Управления образования Окружной администрации Алексей Семенов, его заместители Тамара Попова и Егор Охлопков.

С докладом «О состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования города Якутска» заседание открыл начальник Управления образования города Якутска Алексей Семенов. Заслушав информацию, члены комиссии задали интересующие вопросы иозвучили предложения для дальнейшей работы.

Особое внимание было уделено развитию дополнительного образования детей. С информацией выступили директор АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Россия – моя история» Дмитрий Соловьев и директор МОБУ «Детский подростковый центр» Наталья Петрова.

Руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического государственного института культуры и искусств, доктор социологических наук, кандидат педагогических наук Ульяна Винокурова поддержала реализуемый проект Управления образования Окружной администрации «Культурный паспорт школьника» и предложила дальнейшее сотрудничество с АГИКиИ для развития проекта.

Председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма, «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Тымырова поставила на обсуждение вопрос качественного питания школьников.

Также в новый состав Общественного совета в области образования при главе городского округа «город Якутск» вошли директор научно- исследовательского института региональной экономики Севера ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова Петр Гуляев, заместитель заведующего по образовательно-воспитательной работе МБДОУ д/с №10 «Туллукчаан» Айталина Кротова, заместитель директора ГАУ «Технопарк «Якутск» по инновациям Элеонора Винокурова, директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения города Якутска Любовь Колодкина, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина» Антонина Кычкина, руководитель общественной организации «Союз родителей Туймаады» Вилюяна Никитина.

Следующее заседание совета запланировано осенью в рамках Сентябрьского совещания работников образования городского округа «город Якутск».

Информация Управления образования ОА г.Якутска