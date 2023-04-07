Обновление «АЭБ Онлайн»: Новый уровень удобства мобильных переводов и упрощенный перевод пенсии в АЭБ

После обновления переводить денежные средства через мобильное приложение станет ещё удобнее. Кроме того, добавлена новая функциональная возможность – стал доступен удаленный перевод пенсии в АЭБ через мобильное приложение.

В обновленной версии приложения Банка мобильные переводы переходят на новый уровень удобства. Для вашего комфорта объединены переводы по номеру телефона внутри Банка и переводы через СБП.

Появилась возможность отсканировать номер телефона камерой, вам больше не нужно тратить время на его ручной ввод. Просто наведите камеру на номер телефона, даже если он написан прописью на бумаге, и отсканируйте его. Можете попробовать сами, чтобы убедиться в практичности новой функции.

Помимо этого, для перевода получения пенсии на свою карточку в АЭБ нужно будет совершить лишь несколько простых действий, не приходя для этого ни в офис Банка, ни в пенсионный фонд. Удобно и просто, а главное – не занимает много времени!

Напоминаем, что Алмазэргиэнбанк предлагает для пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир» АЭБ, выгодные преимущества – от повышенных ставок по вкладам 9,1% до 50% скидок от партнеров по Карте жителя Якутии.

Если вы еще не установили наше мобильное приложение «АЭБ Онлайн», то его можно скачать в App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore.