Обновление «АЭБ Онлайн»: Новый функционал управления транспортным кошельком
Алмазэргиэнбанк продолжает расширять функциональные возможности мобильного приложения «АЭБ Онлайн». Для пользовательского удобства в приложение добавлен новый раздел по управлению транспортным кошельком (транспортной картой).
В обновленной версии приложения стали доступны следующие функции:
- появилась возможность удаленного выбора активного тарифа/кошелька (транспортный, банковский, единый социальный проездной билет) для оплаты проезда в приложении;
- для вашего удобства добавлена возможность отложенного пополнения транспортного кошелька через «АЭБ Онлайн»;
- теперь вы можете посмотреть историю операций по оплате транспортным кошельком, а также всю другую информацию (баланс, срок, статус);
- добавлены ответы на частые вопросы пользователей.
Внедрение нового функционала в мобильное приложение «АЭБ Онлайн» является частью масштабной работы по созданию удобного цифрового пространства для взаимодействия с нашими клиентами. «Цифровая» команда АЭБ и дальше будет продолжать работу по расширению возможностей дистанционных сервисов Банка для Вашего удобства.
Мобильное приложение «АЭБ Онлайн» доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Мы всегда рады услышать Ваши предложения и отзывы о работе мобильного приложения «АЭБ Онлайн», которые можно направить на электронную почту mobile@albank.ru.
Больше информации – на сайте.
- Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22.
Фото: службы
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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