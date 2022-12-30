Обновление «АЭБ Онлайн»: Новый функционал управления транспортным кошельком

Алмазэргиэнбанк продолжает расширять функциональные возможности мобильного приложения «АЭБ Онлайн». Для пользовательского удобства в приложение добавлен новый раздел по управлению транспортным кошельком (транспортной картой). В обновленной версии приложения стали доступны следующие функции:

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!