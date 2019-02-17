Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии

16 февраля состоялась Конференция Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Делегатами были заслушаны отчеты о работе Регионального штаба и контрольно-ревизионной комиссии за 2017-2019 гг. Конференцией было решено оценить работу на «отлично».

Основными вопросами повестки стали избрание нового состава Регионального штаба и лидера молодогвардейцев Якутии. Народный депутат республики Александр СУСОЕВ передал пост лидера региональных молодогвардейцев Василию ПОПОВУ.

«Спасибо членам Регионального штаба за доверие — избрали меня своим руководителем. Мы в ближайшее время будем дополнять команду. Всех желающих приглашаем в штаб, побеседовать, пообщаться и наметить планы на будущее», — сказал Василий ПОПОВ.

Кроме того, конференцию посетил заместитель руководителя департамента по внутренней политике Администрации Главы и Правительства РС (Я) Николай БУГАЕВ.

«У нас, в Якутии, «Молодая Гвардия» является одной из крупнейших активных организаций и представлена во всех районах нашей необъятной республики. Отрадно то, что я сам являлся членом МГЕР Якутии и сейчас в руководстве Якутии очень много молодогвардейцев. Работа, которую вы ведете каждый у себя в районах, в поселках, очень важна, нужна и полезна для нашей республики», — обозначил Николай БУГАЕВ.

Также на конференции выступил секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ.

«Хотелось бы отметить, что очень много ребят выросли на моих глазах, 10 лет назад мы вместе начинали партийную работу. Многие руководители республики вышли именно из рядов «Молодой Гвардии». Мы с вами организовывали очень серьезные общественно- политические мероприятия федерального, республиканского и муниципального уровней. Мы шли на выборы, организовывали их, мы проводили и внедряли в жизнь реальные проекты, которые близки людям и очень понравились им. За этими реальными делами стоит ваша организационная, творческая сила и ваш потенциал. Ваша сила в ваших действиях!», — отметил Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Мы — молодое поколение России! Мы не стоим в стороне, а предлагаем решения, вкладываем энергию, действуем командой и отвечаем за свои слова и поступки! Общее прошлое нас объединяет. Общее будущее — наш долг. Действуй с нами! Присоединяйся!

Сардаана Протопопова