АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.70
 75.25
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.02.2019, 11:59
Культура & Образование
Национальная община «Тыва» встречает гостей
17.02.2019, 11:40
Официально
О размере выплат по новому Указу о рождаемости в Якутии
17.02.2019, 11:20
Происшествия
Внимание! Угон
17.02.2019, 10:59
Политика
Якутия и Аналитический центр РФ подписали Протокол совместных действий
17.02.2019, 10:46
Культура & Образование
Фотофакт
Выставка кузнецов «Дархан Уус»: прошлое и современность
17.02.2019, 10:25
Политика
Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии
17.02.2019, 10:07
Происшествия
Якутяне лишились имущества в огне
17.02.2019, 0:41
Общество
Сегодня день рождения главы улуса, замредактора и аниматора
17.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 17 февраля 2019
16.02.2019, 23:47
Желток
Видео
Instagram
Предложение в зрительном зале
16.02.2019, 23:38
Культура & Образование
В Якутске отпраздновали бурятский Новый год Сагаалган
16.02.2019, 23:28
Культура & Образование
Известный археолог Якутии приглашает на лекцию
16.02.2019, 17:22
Экономика
Самосовершенствование — секрет успеха компании «Камелек»
16.02.2019, 17:01
Спорт
Неофициальный медальный зачет Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 16:42
Светская хроника
Instagram
Якутский борец дает мастер-классы в США
16.02.2019, 16:20
Культура & Образование
Видео
Instagram
По-якутски из Америки
16.02.2019, 16:02
Культура & Образование
Фотофакт
Позитив
Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал
16.02.2019, 15:44
Спорт
Успей стать волонтером на Кубке мира по вольной борьбе
16.02.2019, 15:22
Происшествия
Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?
16.02.2019, 15:01
Спорт
Смотрите сегодня трансляцию закрытия Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 14:42
Общество
В Якутии объявлен старт первых проектов Года консолидации
16.02.2019, 14:20
Желток
Instagram
Якутская кукла в «стрингах» вызвала ажиотаж
16.02.2019, 14:02
Экономика
АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа
16.02.2019, 13:24
Культура & Образование
Выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус» собрала лучших мастеров
16.02.2019, 13:10
Культура & Образование
Участвуй в республиканском конкурсе «ЖКХ глазами детей»
16.02.2019, 13:04
Происшествия
Лудоманы Якутии идут на преступления
16.02.2019, 12:56
Якутия
Погода на выходные
16.02.2019, 12:38
Общество
Роспотребнадзор Якутии: потребители взыскали 4,5 млн
16.02.2019, 12:20
Происшествия
Нюрбинская Бонни без Клайда
16.02.2019, 11:55
Спорт
Стал известен первый соперник Егорова в Болгарии
16.02.2019, 11:40
Светская хроника
Видео
Якутскую красавицу обсудили итальянцы на Youtube
16.02.2019, 11:13
Экология
Добывающая компания заплатит за загрязнение реки в Якутии
16.02.2019, 10:55
Общество
В Якутске внедряется пилотный проект «Умный город»
16.02.2019, 10:37
Официально
График плановых работ энергетиков 16-18 февраля
16.02.2019, 10:24
Общество
Правительственная делегация работает в Олекминском районе
16.02.2019, 10:12
Происшествия
Пожары в Якутии
16.02.2019, 0:40
Спорт
Сегодня день рождения тренера
16.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 16 февраля 2019
15.02.2019, 23:39
Якутск
Парк будущих поколений в Якутске вошёл в ТОП-15 «100 городских лидеров»
15.02.2019, 23:35
Якутск
Прогноз погоды в Якутске на 14 февраля
15.02.2019, 20:18
Якутск
В Якутске дан официальный старт Году добрососедства
15.02.2019, 19:15
Культура & Образование
Резонанс
Мэр встретилась с коллективом школы «Айыы кыhата»
15.02.2019, 18:30
Якутск
В ЗАГСе состоялось чествование золотой пары – семьи Поповых
15.02.2019, 18:15
Якутия
В Усть-Алданском районе открылся новый спортзал
15.02.2019, 18:00
Культура & Образование
Сотрудница Алмазэргиэнбанка на «отлично» справилась с «Сахалыы дьыктаан»
15.02.2019, 17:45
Культура & Образование
В Якутске проходит семинар для драматургов и сценаристов
15.02.2019, 17:30
Общество
В Якутске письмо школьника раздают водителям автобусов
15.02.2019, 17:15
Судебная хроника
В Якутии посадили ревнивца, убившего гражданскую жену
15.02.2019, 17:00
Спорт
Позитив
Юношеская сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб. Но ее все полюбили
15.02.2019, 16:50
Культура & Образование
Завтра стартует юбилейная Х выставка кузнецов «Дархан Уус»
15.02.2019, 16:40
Экономика
Резонанс
Айсен Николаев: Слияние авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» исключено
15.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Эксклюзив
Главная блондинка эстрады поздравила своих поклонников 
15.02.2019, 16:10
Экология
На Якутию надвигается пурга
15.02.2019, 15:55
Происшествия
Резонанс
До замерзания не дошло: Как устраняли повреждение газопровода в Якутске
15.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Конкурс «Профессия – жизнь» назовет лучших медицинских работников
15.02.2019, 15:20
Происшествия
Микроавтобус с детьми застрял на трассе Колыма
15.02.2019, 15:00
Экономика
В Олекминском районе выявлены факты самовольного подключения к теплосетям
15.02.2019, 14:50
Культура & Образование
В музее Ярославского пройдет выставка легендарного оружия
15.02.2019, 14:35
Политика
Правительство LIVE: У микрофона министр здравоохранения Якутии
15.02.2019, 14:20
Спорт
Видео
Путин: В Якутии надежнее, чем в Соединенных Штатах Америки
15.02.2019, 14:00
Происшествия
Житель Якутии потратил 17 тысяч рублей с чужой карты
15.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
6 советов для тех, кому вечно нечего надеть
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
15.02.2019, 12:41
Общество
В России появится реестр захоронений ветеранов боевых действий
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:17
Общество
В Якутии заблокированы сайты по продаже водительских прав
15.02.2019, 12:08
Происшествия
Бдительные соседи предотвратили кражу
15.02.2019, 12:00
Культура & Образование
«Центральный» объявил результат конкурса
15.02.2019, 11:48
Общество
Видео
Афганские воспоминания воина-якутянина
Архив новостей
Политика
17 февраля 2019, 10:25
293

Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии

16 февраля состоялась Конференция Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Делегатами были заслушаны отчеты о работе Регионального штаба и контрольно-ревизионной комиссии за 2017-2019 гг. Конференцией было решено оценить работу на «отлично».

Основными вопросами повестки стали избрание нового состава Регионального штаба и лидера молодогвардейцев Якутии. Народный депутат республики Александр СУСОЕВ передал пост лидера региональных молодогвардейцев Василию ПОПОВУ.

«Спасибо членам Регионального штаба за доверие — избрали меня своим руководителем. Мы в ближайшее время будем дополнять команду. Всех желающих приглашаем в штаб, побеседовать, пообщаться и наметить планы на будущее», — сказал Василий ПОПОВ.

Кроме того, конференцию посетил заместитель руководителя департамента по внутренней политике Администрации Главы и Правительства РС (Я) Николай БУГАЕВ.

«У нас, в Якутии, «Молодая Гвардия» является одной из крупнейших активных организаций и представлена во всех районах нашей необъятной республики. Отрадно то, что я сам являлся членом МГЕР Якутии и сейчас в руководстве Якутии очень много молодогвардейцев. Работа, которую вы ведете каждый у себя в районах, в поселках, очень важна, нужна и полезна для нашей республики», — обозначил Николай БУГАЕВ.

Также на конференции выступил секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ.

«Хотелось бы отметить, что очень много ребят выросли на моих глазах, 10 лет назад мы вместе начинали партийную работу. Многие руководители республики вышли именно из рядов «Молодой Гвардии». Мы с вами организовывали очень серьезные общественно- политические мероприятия федерального, республиканского и муниципального уровней. Мы шли на выборы, организовывали их, мы проводили и внедряли в жизнь реальные проекты, которые близки людям и очень понравились им. За этими реальными делами стоит ваша организационная, творческая сила и ваш потенциал. Ваша сила в ваших действиях!», — отметил Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Мы — молодое поколение России! Мы не стоим в стороне, а предлагаем решения, вкладываем энергию, действуем командой и отвечаем за свои слова и поступки! Общее прошлое нас объединяет. Общее будущее — наш долг. Действуй с нами! Присоединяйся!

 

Сардаана Протопопова

Источник: Якутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
13.02.2019, 10:48
Общество
Некролог
В Якутии ушла из жизни человек-легенда
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
14.02.2019, 22:05
Происшествия
Экстра
В Якутске горят гаражи. Ищут владельцев
11.02.2019, 12:28
Происшествия
Страшная смерть на дороге в Якутии
11.02.2019, 11:43
Якутск
Экстра
Новые назначения в мэрии Якутска
14.02.2019, 13:13
Спорт
Кто из Америки приедет на Кубок мира по вольной борьбе в Якутск?
14.02.2019, 21:58
Судебная хроника
Дело Румянцева: изменят ли меру пресечения для обвиняемого?
14.02.2019, 17:30
Светская хроника
Instagram
Популярная певица Якутии раскрыла секрет
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Позитив
Культура & Образование
16.02.2019

Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал

Экономика
16.02.2019

АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа

Спорт
16.02.2019

Стал известен первый соперник Егорова в Болгарии

Экология
16.02.2019

Добывающая компания заплатит за загрязнение реки в Якутии

Общество
16.02.2019

В Якутске внедряется пилотный проект «Умный город»

Происшествия
16.02.2019

Пожары в Якутии

Резонанс
Культура & Образование
15.02.2019

Мэр встретилась с коллективом школы «Айыы кыhата»

Судебная хроника
15.02.2019

В Якутии посадили ревнивца, убившего гражданскую жену