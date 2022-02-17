Обнаружены уникальные кадры кинохроники с Максимом Аммосовым, Степаном Аржаковым и Степаном Васильевым

«Благодаря поисковой работе продюсера @nvksakha Дарьи Павловны Ермолаевой сегодня мы увидели уникальные кадры 13 съезда РКП (Б)», — сообщается в аккаунте @tuiarakonstantinova.

«Хроника записана 98 лет тому назад, где наши первые руководители республики Максим Аммосов, Степан Аржаков и Степан Васильев запечатлены у стен Московского Кремля. Они улыбаются, неспешно переговариваются между собой… Видео оцифровано с кинопленки и будет передано из коллекции компании «Нет-фильм» НВК «Саха». Спешу поделиться ценнейшей архивной находкой, с разрешения Дарьи Павловны с моими дорогими земляками. Версию в 4К можно будет увидеть в марте, на презентации документального фильма, посвященного 100-летию Якутского постпредства в Москве, сценарий — Дарья Ермолаева, режиссер — Айталина Тарабукина».

Подробнее — в новостном сюжете Московского филиала на @yk24.ru.