В Якутии обнаружено небезопасное сливочное масло

В декабре 2021 года на территорию Мирнинского района Республики Саха (Якутия) из города Якутска поступил подконтрольного груз с потенциально небезопасной молочной продукцией. Так, в ходе досмотра продукции сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) установлено, что масло сливочное весовое в количестве 300 кг. упаковано в картонные коробки с маркировкой производителя ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский», которая при сканировании штрих кода приложением «Честный ЗНАК» считывается как масло сливочное «Чулымское» крестьянское 72,5%. Сливочное масло направлялось в районную больницу города Мирного.

Индивидуальным предпринимателем были предоставлены не соответствующие ветеринарные сопроводительные документы. Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Наложен и взыскан административный штраф в размере 30 000 рублей. Вся потенциально небезопасная молочная продукция изъята до принятия решения об утилизации.

