28.12.2021
10:59
143

Якутия

В Якутии обнаружено небезопасное сливочное масло

В декабре 2021 года на территорию Мирнинского района Республики Саха (Якутия) из города Якутска поступил подконтрольного груз с потенциально небезопасной молочной продукцией.     Так, в ходе досмотра продукции сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) установлено, что масло сливочное весовое в количестве 300 кг. упаковано в картонные коробки с маркировкой производителя ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский», которая при сканировании штрих кода приложением «Честный ЗНАК» считывается как масло сливочное «Чулымское» крестьянское 72,5%. Сливочное масло направлялось в районную больницу города Мирного.   

Индивидуальным предпринимателем были предоставлены не соответствующие ветеринарные сопроводительные документы.       Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Наложен и взыскан административный штраф в размере 30 000 рублей.     Вся потенциально небезопасная молочная продукция изъята до принятия решения об утилизации. 

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба Управления РСХН по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх