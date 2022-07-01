01.07.2022
16:12
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Происшествия

Обнаружено местонахождение пропавшего самолета АН-2 — МСУТ СК России

Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело, по факту авиапроисшествия, произошедшего с самолетом АН-2, по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 21 июня 2022 года в 06 часов 30 минут по местному времени самолет АН-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус-Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын. В 09 часов 30 минут воздушное судно в место назначения не прибыло.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 июля 2022 года было обнаружено воздушное судно, предположительно, пропавшее ранее, в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Алданском районе Республики Саха (Якутия).

В настоящее время на место происшествия направились следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Обновление 01.07.2022, 16:32

❗️❗️❗️Воздушное судно обнаружено в Кобяйском районе

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России.

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