Обнаружен новый штамм коронавируса: Есть первые случаи заражения

В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен»

Заболевание диагностировано у жителя Пензенской области.

В России выявлен первый случай заражения новым подвариантом коронавируса, получившим название «кракен». Заболевание диагностировано у жителя Пензенской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

«Первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» — XBB.1.5 «кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон». При этом доминирующей остается линия ВА.5. Другие штаммы в последние месяцы не были зафиксированы.

Что известно о «кракене»

Впервые новый штамм с названием в честь морского чудища появился в октябре 2022 года в США. Сейчас он распространяется по всему миру. Известно, что этот подвариант коронавируса отличается высокой заразностью, при этом легко переносится. Отмечается, что по симптоматике «кракен» похож на ОРВИ. Несмотря на это, без должного лечения болезнь может привести к тяжелым последствиям.