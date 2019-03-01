Обменяй звонкие монеты в Алмазэргиэнбанке и выиграй крутые призы!

Алмазэргиэнбанк с 1 марта по 31 мая 2019 года проводит акцию «Обменяй монеты», участвуя в которой можно выиграть транспортные карты, чехлы для банковских карт, а также специальный приз — юбилейную монету, посвященную советской мультипликации.

Для участия в акции необходимо обменять монеты на сумму от 10 рублей в любом отделении Алмазэргиэнбанка и заполнить анкету.

Призы: юбилейные монеты, транспортная карта, чехол для банковских карт. Специальный приз – юбилейная монета, посвященная советской мультипликации.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Промо-акции и специальные предложения».