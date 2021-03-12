Обмен опытом: делегация из регионов России посетила ЦОПП

С 10 по 14 марта 2021 года Якутию с рабочим визитом посещает делегация из Москвы, Республики Северная Осетия и Республики Бурятия.

Обмен опытом в сфере образования посредством посещения образовательных организаций республики и знакомство с их деятельностью, а также определение путей для дальнейшего взаимодействия – главные задачи рабочего визита.

Сегодня, 11 марта 2021 года, на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) в формате видео-конференцсвязи состоялось совещание с руководителями Центров опережающей профессиональной подготовки субъектов Российской Федерации. Приняли участие представители ЦОПП всех 29 регионов страны, а также регионы, планирующие открыть ЦОПП в этом году.

С приветственной речью работу совещания открыл и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Максим Дмитриев, который отметил, что подобное совещание в представительском составе проводится впервые.

«На сегодня по всей стране функционируют 29 ЦОПП и в последующие годы их количество будет только расти – к 2030 году ЦОПП-ы появятся во всех субъектах России», — поделился Максим Георгиевич.

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев отметил значимую роль ЦОПП в развитии системы профессионального образования, а также в подготовке необходимых кадров для социально-экономического развития региона.

— С точки зрения субъекта мы видим ЦОПП как институт, который будет решать важные задачи, стоящие перед регионом. ЦОПП должен стать арбитром между предприятиями и образовательными организациями региона по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона, — подчеркнул министр.

Далее, согласно повестке, представители других региональных ЦОПП поделились практикой реализации деятельности.

О роли и участии ЦОПП в федеральных программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области Елена Ненашева поделилась опытом создания аналитического центра на базе регионального ЦОПП и представила модель мониторинга и анализа востребованности кадров региона.

В работе каждого ЦОПП организация системной работы с работодателями является важнейшим направлением деятельности.

Директор ЦОПП Московской области Ирина Киселева поделилась опытом организации работы московского центра с работодателями.

Напомним, Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) входит во вторую волну регионов, получивших право открыть в регионе такую организацию.

Директор якутского ЦОПП Владислав Хабаров подчеркнул, что за полгода активной работы командой центра наработан пул флагманских проектов.

«Несмотря на то, что Якутия имеет ряд региональных особенностей – превалирование промышленной индустрии, из которой исходит востребованность рабочих профессий, удаленность и труднодоступность территорий, низкая плотность населения, республика интенсивно наращивает новые рынки, такие как IT и креативные индустрии. Эти проекты, нацеленные на внешние рынки, требуют подготовки кадров будущего по опережающим компетенциям», — отметил он.

На сегодня ЦОПП Якутии реализует ряд значимых проектов по подготовке востребованных кадров для экономики региона, такие как «Передвижной учебно-строительный комбинат «ПУСК», ориентированный на обучение местного населения рабочим профессиям с дальнейшим трудоустройством.

Проект «Проконсолидация», нацеленный на подготовку кадров для промышленной отрасли региона с целью их трудоустройства в ключевые промышленные предприятия. Кроме этого, ЦОПП начал обучение бойцов строительных отрядов для подготовки к предстоящему рабочему сезону.

В заключении собравшиеся отметили, что одна из главных задач центров опережающей профессиональной подготовки – соединить работодателя, школьника, студента, работающего гражданина, с той образовательной организацией, где проведут подготовку или переподготовку рабочих кадров и сотрудников на уровне, соответствующем лучшим мировым практикам, в том числе стандартам Ворлдскиллс. В работе будут задействованы все вузы, колледжи и техникумы, все ресурсные центры и мастерские региона. При этом объединение этих структур в единую сеть позволит создать мощный синергетический эффект.