Обманутым дольщикам республика оказывает помощь

Защита и восстановление прав участников долевого строительства по-прежнему остаются одним из главных приоритетов в работе правительства Республики Саха (Якутия).

На региональном уровне постоянно совершенствуется законодательство с целью поиска оптимальных способов достройки проблемных домов. 29 марта 2012 г. принят республиканский закон о мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств.

С 2012-2018 г. 399 обманутым участникам строительства, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков КТ «Социальная инициатива», ЖСПК «Строим вместе», ЖСК «Новострой», ООО СКФ «Промстройресурс», ТО «ПРИТ», ЖСПК «Просвещение», ЗАО «Промстрой комплект», ООО «Эркин-инжиниринг», предоставлены денежные выплаты из республиканского бюджета на общую сумму в размере 233,3 млн. руб.

В 2019 г. компенсацию из регионального бюджета получил 31 гражданин, пострадавший от «двойных продаж», на общую сумму 37 млн. рублей, еще 40 граждан получат выплаты в общей сумме 50,1 млн. рублей до конца августа 2020 г.

Внесены поправки в Земельный кодекс республики, которые предусматривают передачу компенсационного земельного участка без торгов новому застройщику, взявшему на себя обязательства по достройке проблемного объекта. Это механизм применен для восстановления прав дольщиков по объекту ООО «Северная строительная компания» (72 дольщика). На замену недобросовестному застройщику привлечен новый застройщик АО «Якутпромстрой», которому предоставлен компенсационный земельный участок. Строительство новый застройщик планируется завершить в 2021 г. без привлечения бюджетных средств.

За последние четыре года в республике выстроена и чётко действует системная межведомственная работа по защите прав обманутых дольщиков, эффективно организован обмен информацией, который позволяет оперативно принимать решения, направленные на защиту прав участников долевого строительства. В отношении каждого объекта-долгостроя приняты «дорожные карты», разрабатывается четкий порядок действий для завершения объектов.

За это время восстановлены права 963 семей — участников долевого строительства, введены в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов, срок завершения строительства которых был нарушен.

На сегодняшний день в Единый реестр проблемных объектов включены 15 многоквартирных домов 9 застройщиков, по которым заключено 1174 договора долевого строительства. Восстановление прав дольщиков по этим домам осложнено тем, что на некоторых стройплощадках работы завершились на стадии котлована, в других случаях отсутствуют правоустанавливающие документы на землю.

Поэтому восстановление прав дольщиков по этим объектам реализуются по различным механизмам, с учетом степени готовности проблемного объекта и возможностей застройщика.

Так, в рамках Соглашения о софинансировании мероприятий, с привлечением ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» восстанавливаются права обманутых дольщиков ООО «Симиир», вложивших свои денежные средства в строительство трех домов. По такому же механизму будут восстановлены и права дольщиков 2 очереди ООО «Монолит Строй».

Строительство 1 очереди ООО «Монолит Строй» завершается созданным из числа дольщиков жилищно-строительным кооперативом «Автодорожная 19». Из республиканского бюджета ЖСК предоставлена субсидия.

Ранее, членами созданных из числа дольщиков жилищно-строительных кооперативов «Пекарского 6», «Дабаан» и «Надежда» введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в г. Якутске и 7 домов в с. Чурапча.

Кроме того, в целях завершения строительства оказывается помощь застройщикам. В этом году планируется ввести в эксплуатацию два проблемных объекта в с. Намцы (ООО «Союзстрой») и в с. Бердигестях (ООО «Горный Инвест»), завершают строительство застройщики самостоятельно.

По 4-м объектам ООО СПФ «Черов и К» (106 дольщиков) главой республики направлено обращение в ППК Фонд о готовности софинансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав дольщиков. Рассмотрение вопроса по способу восстановления прав запланировано ППК Фондом в III квартале 2020 г. На софинансирование в республиканском бюджете уже предусмотрены средства в размере 28,8 млн. рублей, участие федерального ППК Фонда составит 331,7 млн. рублей.

Застройщик РОФ ПИП «ИИТИИ» 9 июля 2020 г. признан несостоятельным (банкротом), для завершения строительства объекта будут применены механизмы ППП Фонда, обманутые дольщики в итоге получат свои долгожданные квартиры.

На особом контроле находится объект застройщика ООО «Строймонтаж-2002» многоквартирный дом по ул. Кальвица, 18 (194 дольщика). Завершение строительства объекта планировалось силами застройщика, правительство республики неоднократно оказывало ему помощь в урегулировании проблемных вопросов по задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В начале июня объект был подключен к электроснабжению, но застройщик не смог активно возобновить строительство объекта в связи с отсутствием финансовых средств, невозможностью получения заемных средств в кредитных организациях. Реализация свободных квартир по договорам участия в долевом строительстве также невозможна, так как у застройщика отсутствует заключение о соответствии критериям, позволяющем работать по старым правилам без перехода на проектной финансирование с открытием счетов эскроу.

Несмотря на то, что процедура банкротства в отношении ООО «Строймонтаж-2002» не окончена и застройщик не признан банкротом, в целях ускорения решения вопроса обманутых дольщиков в адрес ППК Фонда готовится обращение республики в адрес федерального Фонда о софинансировании мероприятий по завершению строительства дома. В случае положительного решения незавершенный объект будет передан региональному фонда на достройку.

В Единый реестр проблемных объектов совсем недавно включен многоквартирный дом по ул. Короленко, 25 (524 дольщика), застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома».

По решению вопросов обманутых дольщиков этого дома последнее слово осталось за ОА «город Якутск». Арбитражный суд 29.06.2020 г. признал незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство и обязал в установленные сроки рассмотреть заявление повторно. После получения разрешения на строительство, объект будет в установленном порядке введен в эксплуатацию. Жильцы многоквартирного дома наконец-то смогут оформить свое жилье, прописаться, устроить детей в школу, детский сад.

В результате предпринятых региональной властью мер активно начали восстанавливаться права участников долевого строительства и вводятся в эксплуатацию проблемные объекты. В настоящее время найдены способы завершения наиболее сложных объектов, дольщики которых долгое время оставались один на один со своими проблемами — ООО СПФ «Черов и К», ООО «Монолит Строй» (2 очередь), «Северная строительная компания» (2 очередь), ООО «Строймонтаж-2002», РОФ ПИП «ИИТИИ».